احذر شرب ماء الليمون من كوب نحاسي.. خطر قد يهدد صحتك

كتب - محمود عبده:

ماء الليمون من المشروبات المنعشة والمحببة لدى كثير من الناس حول العالم، خصوصا في أيام الصيف الحارة، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن خطأ بسيطا في طريقة التحضير قد يحول هذا المشروب الصحي إلى خطر محتمل، خاصة إذا تم تحضيره أو تخزينه في أوعية نحاسية.

بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا، إليك أبرز ما يجب معرفته حول مخاطر استخدام النحاس مع عصير الليمون:

1. تفاعل كيميائي غير آمن

عند التقاء الحمض الموجود في الليمون مع النحاس، يحدث تفاعل كيميائي يؤدي إلى إنتاج مركبات غير آمنة.

2. التسمم بالنحاس

صحيح أن النحاس يعد من المعادن الضرورية للجسم بكميات ضئيلة، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ساما، وعند تحضير ماء الليمون في وعاء نحاسي بانتظام، قد يحدث تراكم تدريجي لمركبات النحاس في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بتسمم النحاس.

تشمل الأعراض الأولية لهذا التسمم:

- الغثيان -القيء - تشنجات المعدة - أضرار خطيرة تصيب الكبد والكلى