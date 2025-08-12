5 فوائد تعود على جسمك عند تناول التفاح باستمرار

التفاح من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

إليك أبرز فوائده، وفقا لما جاء في موقع "هيلث".

صحة القلب والأوعية الدموية

التفاح مصدرًا ممتازًا للألياف ومركبات البوليفينول التي تدعم صحة القلب، ويسهم في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

بسبب احتوائه على ألياف البكتين القابلة للذوبان، والتي تؤدي دورا حيويا في تعزيز عملية الهضم، ونمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

إنقاص الوزن

بفضل محتواه العالي من الماء والألياف، التفاح خيارا مثاليا للتخلص من الوزن الزائد، فهو يمنح شعورا بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميا.

الوقاية من مرض السكري

تناول الفواكه الكاملة مثل التفاح يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان، بالإضافة إلى ذلك، فإن المركبات النباتية الموجودة فيه تساعد على إبطاء نمو الخلايا السرطانية.