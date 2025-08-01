"لون الملابس بيفرق".. أحدث 3 خطوات "علمية" للحماية من لدغات الناموس

وكالات

يمثل الناموس كابوسا مزعجا خلال فصل الصيف؛ حيث لا تتسبب لدغات الناموس في الرغبة في حك الجلد فحسب، بل قد تتسبب أيضا في الإصابة بعدوى خطيرة.

وللحماية من لدغات الناموس، نقلت وكالة الأنباء الألمانية توصيات أحدث دراسة علمية بمركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية باتخاذ التدابير المهمة التالية:

1. استخدام طارد الناموس

يتمتع الناموس بحاسة شم قوية؛ حيث تجذبه العديد من الروائح، مثل بعض المواد الموجودة في العرق. لذا، من الجيد الاستحمام قبل النوم.

ومن ناحية أخرى، تُخيف بعض الروائح الناموس، وهذا ما تعتمد عليه المستحضرات الطاردة للبعوض. ويحتوي العديد من المنتجات على المادة الفعالة “DEET” (ثنائي إيثيل تولواميد)، والتي توفر حماية جيدة، ولكنها قد تُسبب أيضا تهيجا للعين وردود فعل تحسسية للجلد.

ويمكن للأشخاص، الذين يعانون من حساسية، استخدام "الإيكاريدين" أو تجربة زيت جوز الهند. ووفقا لمركز استشارات المستهلك الألماني، فإن بعض الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند تطرد الناموس بنفس فعالية المستحضرات المحتوية على مادة (DEET).

وعند استخدام طارد الناموس، يجب الانتباه إلى ما يلي:

- ينبغي تجنب تهيج الجلد والجروح؛ حيث ينبغي تغطية هذه المناطق بالملابس.

- إذا دخل رذاذ طارد الناموس في العين، فقد يُسبب الشعور بحرقان شديد. لذا ينبغي تجنب الرش على الوجه مباشرة، حيث ينبغي رشه على اليدين، ثم تدليكه.

- عند الرغبة في تطبيق الكريم الواقي من الشمس، فينبغي وضع الكريم الواقي من الشمس أولا، ثم تطبيق طارد الناموس بعد الانتظار لمدة 20 دقيقة على الأقل، وذلك لضمان فعالية كلا المنتجين.

2. الملابس المناسبة

للحماية من لدغات الناموس، ينبغي ارتداء ملابس ذات قصّات فضفاضة وأقمشة منسوجة بإحكام.

كما أن اللون يُحدث فرقا؛ فالألوان الفاتحة أقل جاذبية للبعوض من الألوان الداكنة.

3. الناموسيات وشبكات الحماية من الحشرات

من المفيد أيضا استخدام الناموسيات ذات الشبك الدقيق فوق السرير أو عربة الأطفال للحماية من لدغات الناموس، وهي مهمة بشكل خاص عند السفر إلى مناطق ينقل فيها الناموس مُسببات الأمراض.

كما أن تركيب شبكات الحماية من الحشرات على النوافذ يمنع دخول الناموس.