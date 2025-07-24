من المطبخ.. 4 أطعمة تحارب التعب المزمن وتعيد إليك النشاط

يشكو كثيرون من شعور دائم بالإجهاد والإرهاق رغم حصولهم على قسط كافٍ من النوم، وهو ما قد يكون مؤشرا على الإصابة بحالة تعرف بـ"التعب المزمن"، والتي ترتبط بعدة أسباب صحية ونفسية، في مقدمتها سوء التغذية.

قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن النظام الغذائي يلعب دورا محوريا في مكافحة التعب المزمن، إذ توجد أطعمة معينة تحتوي على مكونات طبيعية محفزة للطاقة وتحسن وظائف الدماغ وتدعم الجهاز العصبي.

وحدد "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" 4 أطعمة يمكن أن تسهم في محاربة الإرهاق الدائم إذا تم تناولها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن، وهي:

الموز

يعد من أفضل المصادر الطبيعية للطاقة، بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والكربوهيدرات المعقدة، ما يساعد على تحسين أداء العضلات وتنشيط الدورة الدموية.

البيض

غني بالبروتين والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين B12، الذي يدعم الجهاز العصبي ويقلل من الشعور بالإجهاد العقلي والذهني.

الشوفان

مصدر ممتاز للألياف والكربوهيدرات بطيئة الامتصاص، ما يضمن إطلاقاً تدريجياً للطاقة على مدار اليوم، ويمنع تقلبات السكر في الدم التي قد تسبب التعب المفاجئ.

السبانخ

تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والفولات، وهي عناصر ضرورية لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، كما تساهم في نقل الأكسجين بشكل أكثر كفاءة إلى أنسجة الجسم.

ونصح الدكتور شهاب صلاح بضرورة شرب كميات كافية من الماء وتجنب السكريات الزائدة والمشروبات المنبهة، لأنها قد تمنح طاقة مؤقتة يعقبها شعور أكبر بالإرهاق، مؤكدا أن التغذية الصحية المتوازنة هي خط الدفاع الأول ضد التعب المزمن.

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