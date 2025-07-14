يحميك من أمراض خطيرة.. 6 أعراض تكشف نقص فيتامين"هـ"

كتب – سيد متولي

فيتامين هـ أو E مضاد أكسدة أساسي لصحتك العامة، يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من الأمراض، وهو ضروري للوظائف الكيميائية الحيوية، ويحمي خلايا الجسم من التدهور.

يقوي فيتامين هـ جهاز المناعة والجلد والعينين، ومع ذلك، فهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهناك بعض أنواع الأمراض أو نقص التغذية التي قد تُسبب نقص فيتامين هـ، يؤدي نقص فيتامين هـ إلى ظهور أعراض، بعضها طفيف وبعضها مُدمر، إليك ست علامات تُشير إلى نقص فيتامين هـ في الجسم، بحسب تايمز أوف إنديا.

ضعف العضلات

يُعدّ هذا من أكثر أعراض نقص فيتامين هـ شيوعًا وظهورًا، يُعدّ هذا الفيتامين بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة أنسجة العضلات من خلال حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، يُساهم انخفاض مستويات فيتامين هـ في جعل خلايا العضلات عرضة للتلف، ما يؤدي إلى الضعف والتعب والتشنجات.

ضعف التنسيق والتوازن (الترنح)

فيتامين هـ ضروري للحفاظ على صحة الأعصاب، وخاصةً الأعصاب المسؤولة عن الحركة والتنسيق، نقصه قد يُسبب تلفًا في الجهاز العصبي، ويُسبب أعراضًا تُشبه أعراض الرنح، تتمثل في فقدان التوازن والتنسيق.

سيعجز مرضى الرنح عن المشي باستقامة، وقد يُعانون من حركات خرقاء، أو صعوبة في التنسيق الحركي الدقيق، مثل ربط أزرار القميص، ويعود ذلك إلى تدهور بعض الخلايا العصبية في المخيخ والجهاز العصبي المحيطي، في المراحل المتقدمة، قد تُشبه هذه الأعراض أمراضًا عصبية، ويجب إجراء التشخيص الدقيق.

خدر ووخز

يُعدّ الاعتلال العصبي المحيطي أحد المظاهر العصبية الأخرى لنقص فيتامين هـ، حيث يُسبب خدرًا أو وخزًا أو حرقة في اليدين والقدمين والذراعين والساقين، تظهر الأعراض نتيجةً لتلف الأعصاب الناتج عن غياب الحماية المضادة للأكسدة التي يُوفّرها فيتامين هـ.

وقد يتفاقم هذا النوع من الإصابات، ما يُعطّل الشعور بالحرارة أو البرد أو الألم، ما قد يزيد من خطر الإصابة، إذا استمرت هذه الأحاسيس أو تفاقمت، يُنصح باستشارة أخصائي رعاية صحية.

ضعف البصر

فيتامين هـ ضروري أيضًا لصحة العين، يؤدي نقصه إلى تلف شبكية العين وهياكلها الأخرى، وقد يتبع ذلك مشاكل في الرؤية، جميع هذه الأعراض تُعدّ علامات تحذيرية محتملة في المراحل المبكرة: عدم وضوح الرؤية، وصعوبة التركيز، أو حساسية للضوء، قد يؤدي النقص المزمن إلى حالات أكثر خطورة، مثل تنكس الشبكية، والذي قد يصبح غير قابل للعلاج إذا تم منعه.

صحيح أن فقدان البصر قد يكون ناتجًا عن أسباب متعددة، إلا أنه عند اقترانه بعلامات نقص أخرى، قد يكون علامة على وجود مشكلة في التغذية.

مضاعفات الجهاز المناعي

يُساعد فيتامين هـ جهاز المناعة بجعل الجسم أكثر استجابةً لمقاومة العدوى، يُصاب الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين هـ بالمرض كثيرًا أو يستغرقون وقتًا طويلًا للتعافي من العدوى العادية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والجروح.

وهذا مهمٌّ بشكل خاص لكبار السن، الذين هم أكثر عرضة لنقص فيتامين هـ، وقد يكون لديهم بالفعل ضعفٌ في جهاز المناعة، قد يكون الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين هـ أكثر عرضةً لالتهابات الجهاز التنفسي وأمراض أخرى.

جفاف الجلد أو مشاكل الشعر

فيتامين هـ، وهو مضاد للأكسدة، ضروري لصحة البشرة والشعر، ونقصه يؤدي إلى جفاف الجلد وتقشره، أو تقصف الشعر وتساقطه، قد يصبح الجلد خشنًا أو ملتهبًا، ويتأخر التئام الجروح بسبب عدم تجديد الخلايا وإصلاحها.

فيتامين هـ ضروري أيضًا لصحة البصر، يُسبب نقصه تلفًا في شبكية العين وهياكلها الأخرى، وقد يؤدي إلى اضطرابات في الرؤية، جميع هذه الأعراض تُعدّ علامات تحذيرية مبكرة، مثل عدم وضوح الرؤية، وصعوبة التركيز، أو حساسية الضوء، قد يُؤدي النقص المزمن إلى مشاكل أكثر خطورة، مثل تنكس الشبكية، والذي قد يصبح غير قابل للعلاج إذا لم يُمنع

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