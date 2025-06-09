في عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟

كتبت- نرمين ضيف الله

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يتجدد الإقبال على أطباق اللحوم بمختلف أنواعها، وتتصدر "الكرشة" موائد العديد من الأسر، خصوصاًفي المجتمعات العربية.

ورغم ارتباطها بعادات موروثة ومذاق مميز، فإن تناول الكرشة يحمل تأثيرات مختلفة على الجسم قد لا يدركها كثيرون.

وتعليقا على ذلك؛ قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا البكتريا ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الكرشة هي جزء من معدة الحيوانات، خصوصا الأبقار والأغنام، وتندرج ضمن ما يُعرف بـ"أحشاء الذبيحة" أو "اللحوم الحمراء غير التقليدية".

ما القيمة الغذائية للكرشة؟

وأضافت عبدالوهاب في تصريحات لمصراوي، أن الكرشة تحتوي على نسب مرتفعة من البروتين، لكنها أيضًا تحتوي على كميات من الدهون والكوليسترول، ما يجعلها خيارًا غذائيًا يحتاج إلى التوازن والاعتدال، كما أنها تعتبر مصدرًا جيدًا لبعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والزنك وفيتامين B12، وهي عناصر مهمة لصحة الدم والجهاز العصبي.

احذر من التلوث والبكتيريا

ونبهت إلى أن أحد أبرز المخاطر المرتبطة بالكرشة هو طريقة تنظيفها وتحضيرها، فإذا لم تغسل جيدًا أو لم تطه على درجات حرارة كافية، فإنها قد تحمل بكتيريا ضارة تؤدي إلى التسمم الغذائي أو مشكلات في الجهاز الهضمي، مشددة على ضرورة التأكد من نظافتها وطبخها جيدًا قبل تناولها.

نصائح لتناول آمن في العيد

لا تفرط في تناول الكرشة، ويفضل أن تكون جزءًا من وجبة متوازنة.

احرص على طهيها جيدًا للقضاء على أي بكتيريا محتملة.

تجنب إضافة كميات كبيرة من الدهون أو الزيوت أثناء الطهي.

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