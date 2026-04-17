شاركت الدكتورة سلمى دوارة، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة والسكان، في اجتماع اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وذلك بحضور نخبة من القيادات الصحية والأكاديمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز إنجازات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، بما في ذلك جهود التدريب وبناء القدرات، إلى جانب مناقشة سبل تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة.

وأكدت الدكتورة سلمى دوارة على أهمية استمرار التعاون مع المجلس القومي للمرأة وفروعه بالمحافظات، وضرورة تكثيف جهود التوعية لتشمل جميع أنحاء الجمهورية على مدار العام، وعدم الاقتصار على فترات محددة مثل شهر أكتوبر، كما أشارت إلى أهمية دعم برامج التدريب المستمر لمختلف التخصصات الطبية، بما يشمل الأطباء والتمريض، مؤكدة استعداد المجلس للمساهمة في الوصول بالتوعية إلى السيدات في جميع المحافظات من خلال الرائدات الريفيات وعبر حملات طرق الأبواب، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة.

تضمن الاجتماع أيضًا استعراض جهود تعزيز المكانة الدولية للمبادرة، والتعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، فضلًا عن مناقشة الجوانب الاقتصادية المرتبطة بالرعاية الصحية.

كما تناول الاجتماع مستجدات النشر العلمي والبحوث وقواعد البيانات الخاصة بالمبادرة، إلى جانب مناقشة البروتوكولات العلمية وآليات تطويرها بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية. كما تم استعراض دور اللجان الفرعية المختلفة، ومنها الجراحة والباثولوجي والعلاج الإشعاعي، مع الإعلان عن استحداث لجنتي التغذية العلاجية والدعم النفسي، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استدامة الجهود وتكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف المبادرة وتعظيم أثرها على صحة المرأة المصرية.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، من أبرزها الاستمرار في دعم التكامل بين الجهات المعنية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ودعم البحث العلمي والنشر الدولي، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء قدرات الفرق الطبية، واستمرار تطوير قواعد البيانات لضمان جودة المتابعة والتقييم.

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات البارزة بوزارة الصحة والسكان وأساتذة الأورام، من بينهم الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور هشام أحمد الغزالي رئيس اللجنة القومية لصحة المرأة، والدكتور محمد عبد الفتاح حجازي نائب رئيس اللجنة، والدكتور حاتم محمد أمين المدير التنفيذي للمبادرة، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الرعاية الصحية وفريق الإدارة العامة للمبادرات.