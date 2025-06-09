10 أطعمة تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن.. هتخس بأمان

كتبت- نورهان ربيع:

النظام الغذائي من العوامل الأساسية التي تتحكم في وزن الجسم، إذ تلعب نوعية الطعام دورًا محوريًا في اكتساب أو فقدان الكيلوغرامات. فبينما تسهم بعض الأطعمة في زيادة الوزن، توجد خيارات غذائية أخرى تساعد على حرق الدهون وتعزز جهود فقدان الوزن، خاصةً لمن يتبعون حميات غذائية صحية.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز الأطعمة التي أوصى بها موقع "WebMD" لدعم الراغبين في الوصول إلى قوام مثالي وصحي.

1- الزبادي اليونان

ييحتوي الزبادي اليوناني على ضعف كمية البروتين الموجودة في أنواع الزبادي الأخرى تقريبًا، مما يجعله يستغرق وقتًا أطول للخروج من المعدة، مما يُبقيك شبعًا لفترة أطول، بالإضافة إلى أنه يجعلك تحرق سعرات حرارية أكثر بهضم البروتين مقارنةً بالكربوهيدرات.

2- القرفة

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تُثبّت مستويات السكر في الدم، مما يُكبح الشهية، خاصةً لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

3-الشاي الأخضر

تشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يُعزز فقدان الوزن من خلال تحفيز الجسم على حرق الدهون، وهو يحتوي على الكاتيكين، وهو نوع من المواد الكيميائية النباتية التي قد تؤثر على عملية الأيض لفترة وجيزة.

4- الجريب فروت

الجريب فروت يساعدك على الشعور بالشبع مع سعرات حرارية أقل، ذلك لأن أليافه القابلة للذوبان تستغرق وقتًا أطول في الهضم.

5- الكمثرى والتفاح

الكمثرى والتفاح غنيان بالماء، عليك تناولهما دون تقشير لمزيد من الألياف، مما يُشعرك بالشبع لفترة أطول.

6- التوت

كغيره من الفواكه، يحتوي التوت على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يُشعرك بالشبع لفترة أطول، كما أنه حلو المذاق، ويُشبع رغبتك في تناول الحلويات مقابل سعرات حرارية أقل بكثير من تلك التي تحصل عليها من الحلويات المصنعة.

7- الخضراوات النيئة

تُعد الخضراوات النيئة وجبة خفيفة رائعة فهي غنية بالماء الذي يُشعرك بالشبع، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

8- البيض

تحتوي البيضة الواحدة على 75 سعرة حرارية فقط، بالإضافة إلى 7 جرامات من البروتين، وأيضا عناصر غذائية حيوية أخرى، كما أن جسمك سيحرق سعرات حرارية أكثر عند هضم البيض مقارنةً بوجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات.

9- القهوة

تحفز القهوة عملية الأيض مما يساعدك على إنقاص الوزن.

10- التبولة

يُعد برغل القمح الكامل، وهو النوع الموجود في التبولة، من الحبوب الكاملة المميزة، فهو غني بالألياف والبروتين ولكنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، مما يُشعرك بالشبع بأقل سعرات حرارية.

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