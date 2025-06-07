تليف الكبد.. إليك الأعراض وطرق الوقاية

تليف الكبد حالة خطيرة تتميز بتلف الكبد المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك أعراض تليف الكبد وعوامل الخطر وطرق الوقاية:

الأعراض المبكرة والمتأخرة

في المراحل المبكرة، تظهر أعراض عامة مثل التعب والضعف العام، وألم خفيف أو انزعاج في البطن، يتبع ذلك فقدان الشهية غير المقصود والغثيان أو القيء العرضي.

مع تقدم تليف الكبد وتفاقم التلف، تظهر أعراض أكثر وضوحا وخطورة، يصبح اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) علامة بارزة بسبب تراكم البيليروبين.

يتراكم السائل في البطن مسببًا الاستسقاء، وفي الساقين والكاحلين مسببا الوذمة.

كما يلاحظ سهولة في حدوث الكدمات والنزيف نتيجة لضعف الكبد في إنتاج عوامل التخثر.

يعاني المريض أيضا من حكة في الجلد وبول داكن اللون.

عوامل الخطر

للوقاية من تليف الكبد أو اكتشافه مبكرا، من الضروري التعرف على عوامل الخطر، وتشمل:

الإفراط في تناول الكحول.

العدوى المزمنة بالتهاب الكبد B أو C.

السمنة، التي تؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

الاستعدادات الوراثية لأمراض الكبد.

طرق الوقاية

الحد من تناول الكحول أو الامتناع عنه تماما.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه الطازجة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

إجراء الفحوصات الطبية الدورية، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكبد أو عوامل خطر أخرى.

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