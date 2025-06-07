6 علامات تحذيرية لانخفاض نسبة السكر في الدم- لا تتجاهلها

انخفاض نسبة السكر في الدم حالة خطيرة تتطلب الانتباه الفوري، خاصة لدى مرضى السكري، ويحدث ذلك عندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم بشكل كبير، ما يؤثر على وظائف الجسم الحيوية.

فيما يلي، إليك العلامات التحذيرية المبكرة لهذه الحالة يمكن أن يساعد في منع المضاعفات الخطيرة، وفقا لموقع "health".

الارتعاش والدوار

عندما ينقص الجلوكوز، يعاني الدماغ من نقص في الطاقة اللازمة لعمله بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ظهور الارتعاش والدوار.

التعرق

علامة شائعة أخرى على انخفاض سكر الدم، حيث يفرز الجسم هرمون الأدرينالين في محاولة لرفع مستوى السكر في الدم، ما يسبب التعرق.

الجوع الشديد

عندما تنخفض مستويات الجلوكوز، يرسل الجسم إشارات قوية إلى الدماغ للحصول على المزيد من الطعام، حتى لو كنت قد أكلت مؤخرًا، في محاولة يائسة لرفع مستويات السكر.

الضعف والتعب

يؤدي نقص الجلوكوز إلى عدم امتلاك الجسم طاقة كافية للعمل بشكل سليم، ما يسبب الشعور بالضعف والتعب العام.

الصداع

علامة أخرى لانخفاض سكر الدم، حيث يُحرم الدماغ من الجلوكوز اللازم لعمله، ما يؤدي إلى ظهور الصداع، يشبه هذا صداع التوتر أو الشقيقة، وغالبًا ما يصحبه دوخة أو ارتعاش أو تعرق.

عدم وضوح الرؤية

عندما ينخفض مستوى السكر، يصبح من الصعب على العينين التركيز بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية، خاصة عند محاولة التركيز على الأشياء القريبة.

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