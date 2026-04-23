المرور يضبط 100 ألف مخالفة و34 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : عاطف مراد

10:47 ص 23/04/2026

حملة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور المختلفة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 100223مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما جرى فحص 1043 سائقاً، وتبين إيجابية 30 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

ضبط 4 حالات تعاطي و9 هاربين من أحكام بالطريق الدائري

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة، إلى جانب فحص 146 سائقاً، ثبت إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة. كما أسفرت الحملات عن ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكماً قضائياً، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة وباشرت النيابة التحقيق.

المرور النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
نصائح طبية

فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
الصحة: خطة لميكنة المستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات لإدارة المنشآت
أخبار مصر

الصحة: خطة لميكنة المستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات لإدارة المنشآت
إبراهيم عادل يتوقع بطل الدوري.. ويكشف الفارق بين جماهير الأهلي والزمالك
رياضة محلية

إبراهيم عادل يتوقع بطل الدوري.. ويكشف الفارق بين جماهير الأهلي والزمالك
وسط تصعيد ميداني.. واشنطن تحتضن "جولة ثانية" لتثبيت الهدنة بين لبنان وإسرائيل
شئون عربية و دولية

وسط تصعيد ميداني.. واشنطن تحتضن "جولة ثانية" لتثبيت الهدنة بين لبنان وإسرائيل
بعد حديث المسلماني في مجلس النواب.. إذاعة صوت العرب تحتل تريند إكس
أخبار مصر

بعد حديث المسلماني في مجلس النواب.. إذاعة صوت العرب تحتل تريند إكس

الذهب يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء