واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.



وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 310 قضايا مخدرات، بإجمالي 370 متهمًا، عُثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت الحشيش والهيدرو والبانجو والهيروين والآيس والشابو، إلى جانب أقراص مخدرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 66 قطعة سلاح ناري بحوزة 62 متهمًا، من بينها بندقية آلية وبنادق خرطوش ومسدسات، فضلًا عن ضبط 200 قطعة سلاح أبيض، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تنفيذ 61 ألف حكم قضائي وضبط 300 قضية مخدرات

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 60 ألفًا و981 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت أحكام جنايات وحبس وغرامات ومخالفات، بالإضافة إلى ضبط 13 متهمًا هاربًا و17 عنصرًا إجراميًا من القائمين بأعمال البلطجة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 330 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 25 ألفًا و527 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 61 سائقًا على الطرق السريعة، حيث تبين تعاطي 11 منهم للمواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط العام وردع المخالفين.

