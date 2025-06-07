فوائد مذهلة لتناول الفراولة- تعرف عليها

أشارت دراسة حديثة، إلى أن إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يُحسن بشكل ملحوظ صحة القلب والأيض.

تناول الفراولة بانتظام يخفض الكوليسترول، يقلل الالتهابات، ويحسن مقاومة الأنسولين، ما يقي من مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.علاج للأمراض المزمنة

الفراولة علاجا للعديد من الأمراض، مثل الكبد الدهني وداء السكري.

انخفاض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL).

زيادة استرخاء الأوعية الدموية ومرونتها.

تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

تحسين مقاومة الأنسولين وخفض سكر الدم.

تأثير الفراولة على صحة القلب والتمثيل الغذائي

أوضحت الدكتورة فريمان أن الجرعة اليومية من الفراولة لها تأثير كبير على صحة القلب والأيض، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تُسهم في استقلاب الدهون وتقليل الالتهابات الجهازية بفضل غناها بالمغذيات النباتية المفيدة.

كما أشارت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا العام الماضي إلى أن تناول الفراولة بانتظام يخفض الكوليسترول ويساعد في تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي لأمراض القلب.

وأكدت الدراسة أن إضافة كوب من الفراولة إلى الروتين اليومي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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