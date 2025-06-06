الرغوة أو الريم على شوربة اللحوم.. هل هي علامة فسادها؟

كتبت- أسماء مرسي:

عند سلق لحوم الأضحية خلال أيام عيد الأضحي المبارك، تتكون دائما طبقة من الرغوة الكثيفة على وجه المرق.

أوضحت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بالشهداء، أن هذا "الريم" يحمل دلالات مهمة حول جودة وسلامة اللحم.

متى يكون الريم علامة على جودة اللحم؟

أشارت الطبيبة عبر منشورا بصفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إلى، إذا لاحظت أن الريم المتكون على سطح الشوربة أصفر أو ذهبي اللون، ويشبه لون الشوربة نفسها، وكميته قليلة، وخالٍ من أي روائح كريهة، فهذا مؤشر على أن اللحم سليم وخال من الأمراض.

هذا النوع من الريم هو في الأساس عصارة بروتين اللحم الناتجة عن عملية السلق، وهو مفيد جدا ويمكن تناوله بأمان.

متى يكون الريم مؤشرا على مشكلة؟

في المقابل، إذا كان الريم بنيا غامقا أو لونه أسود، وتسبب في تعكير الشوربة، وكانت كميته كبيرة وكثيفة كـ"تفل الشاي"، وله رائحة غير مستحبة، فهذا ينذر بعدة مشكلات محتملة:

سوء التخزين أو التحضير

يشير هذا إلى أن اللحم لم يُصفى جيدا من بقايا الدم قبل التجميد، كما أن سلق اللحوم وهي مجمدة دون تركها تذوب أولا سببا رئيسيا لظهور هذا النوع من الريم، حيث يمنع ذوبان الثلج من نزول الماء وبقايا الدم العالقة.

مصدر غير سليم للحم

قد يكون اللحم من حيوان مريض لم يُنزف بشكل كامل بعد الذبح، أو من مصدر غير موثوق به، في هذه الحالة، لا يُنصح بتناول الريم ولا اللحم نفسه.

دلالات أخرى لريم الشوربة:

اختلاف الريم حسب نوع اللحم

تختلف كمية وشكل الريم باختلاف نوع الحيوان، على سبيل المثال، يكون الريم في لحم العجل (البتلو) بسيطا وصافيا، بينما يكون أغمق قليلا في اللحم البقري الأكبر سنا.

كشف الغش التجاري (لحوم الحمير)

الريم علامة مميزة للكشف عن غش لحوم الحمير، في هذه الحالة، يكون الريم زيتيا، وله رائحة شبيهة برائحة الإسطبل، ويظهر على شكل رغاوي كثيفة.

نصائح إضافية لشوربة صحية

إذا كان اللحم دسما، يظهر الريم مصحوبا ببعض الدهون الذائبة، طالما لا توجد رائحة كريهة، يمكنك ببساطة إزالة طبقة الدهن المتجمدة من على سطح الشوربة بعد أن تبرد.

ولتحسين جودة الشوربة وامتصاص أي بقايا دوائية في اللحوم، يُنصح بإضافة البصل، الثوم، القرفة، والحبهان أثناء الطهي، فهي مكونات مفيدة جدًا وصحية.

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