تحميك من أمراض خطيرة.. أفضل 4 أطعمة لخفض سكر الدم فورا

لا تُلاحظ مستويات السكر في الدم إلا بعد أن ترتفع، وعندما ترتفع عن المعدل الطبيعي، قد تؤدي إلى التعب، وتشوش الذهن، وحتى مشاكل طويلة الأمد مثل داء السكري.

واللافت للنظر أن بعض الأطعمة، إذا ما تم اختيارها بعناية، يمكن أن تساعد في استعادة توازن سكر الدم بسرعة، كما أنها تُشكل حاجزًا طويل الأمد ضد داء السكري من النوع الثاني.

ومع أنه لا يوجد مكون سحري، إلا أن بعض الأطعمة تعمل بسرعة على خفض سكر الدم، وهي:

بذور الحلبة

بذور الحلبة تُخفّض ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات، وهذا أمرٌ ذو قيمةٍ كبيرة، تحتوي الحلبة على أليافٍ قابلةٍ للذوبان تُبطئ هضم وامتصاص الكربوهيدرات، ما يعني أن السكريات لا تتدفق إلى مجرى الدم فجأةً.

تناول بذور الحلبة بانتظام يُحسّن حساسية الأنسولين ويُخفّض سكر الدم الصائم، يُفضّل نقعها طوال الليل وتناولها صباحًا على معدةٍ فارغة.

القرفة

هذه التوابل العطرية تحاكي الأنسولين وتزيد من نقل الجلوكوز إلى الخلايا، تناول جرام واحد فقط من القرفة يوميًا يُخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

لكن السر يكمن في الاتساق واختيار النوع المناسب، إنها ليست جرعة فورية، بل حليف يومي فعال في التحكم في مستوى السكر.

البامية

البامية غنية بالصمغ، وهو مادة هلامية تُبطئ امتصاص السكر في الأمعاء، يمكن للبامية أن تُخفّض مستويات السكر في الدم بعد الأكل.

بذور الشيا

بفضل محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان وأوميجا 3، تتشكل مادة هلامية عند نقع بذور الشيا، يُبطئ هذا الهلام عملية هضم الطعام وإطلاق الجلوكوز في مجرى الدم.

إضافة بذور الشيا المنقوعة إلى عصير الصباح أو وعاء من اللبن الرائب يُساعد على الوقاية من ارتفاع السكر في الدم.

لماذا من المهم التحكم في نسبة السكر في الدم؟

ضبط مستوى السكر في الدم أمر بالغ الأهمية للوقاية من سلسلة من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تنشأ عن ارتفاع مستويات الجلوكوز باستمرار، فعندما يظل مستوى السكر في الدم مرتفعًا مع مرور الوقت، فإنه يُلحق الضرر بالأوعية الدموية والأعصاب في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى مشاكل مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي والعمى وتلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) في الأطراف، ما قد يؤدي إلى تقرحات القدم وحتى البتر، علاوة على ذلك، يُضعف ضعف ضبط مستوى السكر في الدم جهاز المناعة، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وبطء التئام الجروح.

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