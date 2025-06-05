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احذر.. متى يشير لون البراز إلى السرطان؟

12:00 م الخميس 05 يونيو 2025

البراز إلى السرطان

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تشير الدكتورة بهافيني شاه أخصائية امراض الجهاز الهضمي إلى أن تغير لون البراز قد يشير إلى الإصابة بالسرطان أو العدوى، بالإضافة إلى مشكلات في البنكرياس والكبد والمرارة.

ووفقا له، يشير اللون البني الطبيعي للبراز إلى استقرار وظائف الجهاز الهضمي.

ولكن قد يشير تغير لونه إلى مشكلات صحية، فمثلا قد يرتبط البراز الأخضر بتناول الخضراوات الورقية، أو الأطعمة الملونة، أو تناول مضادات الحيوية، وقد يشير أيضا إلى التهاب في المعدة والأمعاء، بحسب جازيتا رو.

أما لون البراز الأصفر فغالبا ما يشير إلى عدوى معوية أو مشكلات في البنكرياس، وقد يشير اللون الشاحب الشبيه بلون الطين إلى وجود مشكلات في قنوات الصفراء.

ووفقا للطبيبة، يجب الانتباه بشكل خاص إلى اللون الرمادي للبراز، يظهر هذا اللون عادة بعد تناول أدوية الإسهال، ولكنه قد يشير أيضا إلى اضطرابات أكثر خطورة، بما فيها تلك المتعلقة بالكبد والمرارة والبنكرياس، كما في بعض الحالات، يصبح البراز الرمادي علامة على وجود أورام، خبيثة أو حميدة.

أما اللون الأحمر، فيتطلب عناية طبية فورية، لأنه قد يشير إلى نزيف في القولون أو المستقيم سببه السرطان، ومن بين الأعراض الخرى المثيرة للقلق التعب غير المبرر وفقدان الوزن المفاجئ. وبالطبع لا ينبغي تجاهل البراز الأسود لأنه على الرغم من أنه قد يكون بسبب تناول أدوية معينة، قد يكون ناجم عن نزيف داخلي. وتوصي الطبيبة بضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة تغير غير طبيعي في لون البراز.

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