فمك في خطر.. كيف يدمر التدخين أسنانك ويسبب السرطان؟

كتبت- أسماء مرسي:

التدخين من العادات الشائعة، لكن يغفل الكثيرون أو يتجاهلون تأثيره الخطير على صحة الفم والأسنان.

تأثير التدخين على صحة الفم والأسنان:

في هذا السياق، يوضح الدكتور يوسف هشام، أخصائي طب الفم والأسنان في تصريح لـ"مصراوي" أن التدخين يضر بصحة الفم والأسنان بعدة طرق:

التهاب الأسنان وتراكم الجير:

يسهم التدخين في التهاب الأسنان، ويزيد من تراكم الطبقة الجيرية عليها.

التهاب اللثة وتصبغات الأسنان:

يؤدي أيضا إلى الإصابة بالتهاب اللثة المزمن، ويزيد من ظهور التصبغات والبقع الداكنة على الأسنان، ما يؤثر على مظهرها الجمالي.

رائحة الفم الكريهة واسمرار الشفاه:

يسبب التدخين رائحة فم كريهة ومستمرة، كما يؤدي إلى اسمرار الشفاه بمرور الوقت.

التدخين وسرطان الفم واللسان.. خطر يهدد حياتك

شدد "أخصائي طب الفم والأسنان" على أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم واللسان على المدى الطويل، حيث يؤدي استنشاق الدخان إلى تلف الخلايا في الفم، وزيادة احتمالية تحولها إلى خلايا سرطانية.

لذا، للحفاظ على صحة الفم والأسنان وتجنب الأمراض الخطيرة، ينصح الطبيب بضرورة الإقلاع عن التدخين كخطوة أساسية لاغنى عنها.

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