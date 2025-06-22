تمزق قولون امرأة وخروجه من جسدها.. والسبب غير متوقع

كتب – سيد متولي

حذر الأطباء من مخاطر السعال الشديد خلال موسم الحساسية، بعد تقرير حالة لامرأة لم يتم الكشف عن اسمها، تبلغ من العمر 61 عامًا، من تايوان، والتي عانت من حالة نادرة من استئصال الأمعاء - عندما ظهرت أجزاء من الأمعاء خارج الجسم .

وعلى الرغم من ندرة هذه الحالات، فقد تم الإبلاغ عن حالات مماثلة، مثل حالة امرأة تبلغ من العمر 86 عاما من المملكة المتحدة، والتي كانت تعاني من عدوى الجهاز التنفسي وكانت تعاني من نوبة سعال شديدة كما عانت من استئصال أمعائها الدقيقة من خلال المهبل، بحسب ديلي ميل.

وفي كلتا الحالتين، تعرضت النساء للإصابة بسبب عيوب ناجمة عن استئصال الرحم.

وفي تقرير الحالة الأول، خضعت المرأة لاستئصال الرحم قبل 10 أشهر ولم تعاني من أي مضاعفات، لكنها زارت غرفة الطوارئ عندما بدأت تعاني من آلام في البطن.

أثناء الفحص، اكتشف الأطباء بروز جزء صغير من أمعائها من مهبلها، وخلال جراحة طارئة لإصلاح الإصابة، اكتشف الأطباء خللًا في جزء من جدار المهبل سمح للأمعاء بالخروج من جسدها.

في حين لم يتم تحديد سبب إصابة المرأة، إلا أن التقارير أشارت إلى أن السعال المزمن أو نوبة السعال الشديد من عوامل الخطر.

وبعد إعادة وضع الأعضاء، قام الجراحون بإصلاح العيب، وتعافت المرأة وعادت إلى منزلها بعد خمسة أيام.

تم تشخيص حالتها بأنها تعاني من فتح الكفة المهبلية - إعادة فتح موقع جراحي - مع استئصال الأمعاء الدقيقة.

وهذا من المضاعفات المحتملة المعروفة لاستئصال الرحم، لكنه لا يزال نادرًا جدًا، إذ يحدث في حوالي 0.032 بالمائة من المرضى.

البيانات المتوفرة حول حدوث انفتاق الجروح محدودة، لكن دراسة أجريت عام 2014 وجدت أن ما يصل إلى ثلاثة من كل 100 شخص خضعوا لجراحات في البطن والحوض قد يعانون منه، وترتفع هذه النسبة إلى 10٪ لدى المرضى المسنين.

ويمكن أن يكون هذا المرض مميتًا لأربعة من كل عشرة مرضى بسبب فقدان الدم المفرط أو الألم الشديد لفترات طويلة أو إصابة الأعضاء التي تعرضت له.

وفي تقرير الحالة الثانية، ذهبت المرأة إلى قسم الطوارئ وأخبرت الأطباء أنها عانت من نوبة سعال شديدة ثم شعرت بأمعائها تخرج من مهبلها - حيث كانت ست بوصات من أمعائها خارج جسدها.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت المرأة تعاني من هبوط القبو المهبلي - عندما يسقط الجزء العلوي من المهبل في القناة المهبلية، وقد تم التعامل مع حالتها بشكل جيد.

في نهاية المطاف أصبحت حالتها معقدة للغاية وتم تحويلها إلى أخصائي ولكن عملية استئصال الأحشاء حدثت قبل أن تتمكن من تحديد موعد، سارع الأطباء إلى نقل المرأة إلى غرفة العمليات حيث قاموا بإصلاح العيب واستبدال أمعائها، وكانت العملية ناجحة وتم خروجها من المستشفى بعد ستة أيام.

وكان تشخيص حالة المرأة هو تمزق القبو المهبلي مما أدى إلى هبوط الأمعاء الدقيقة.

وكتب الأطباء، أن هبوط الأمعاء الدقيقة من خلال المهبل الممزق تم الإبلاغ عنه في 113 حالة فقط على مستوى العالم، ويصل معدل الوفيات في عملية إزالة الأحشاء المهبلية إلى حوالي ستة بالمائة.

وعندما تحدث هذه الإصابات، يجب علاجها بالجراحة لاستبدال الأعضاء وإغلاق أي جروح أو عيوب مفتوحة، ويجب أيضًا وضع غطاء ملحي معقم على الأحشاء للحفاظ على رطوبة الأعضاء المكشوفة حتى يمكن إجراء الجراحة.

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