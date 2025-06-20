3 عصائر تساعد على خفض مستويات السكري في الجسم

مشروبات يمكن أن تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، مع الأخذ في الاعتبار أنها جزء من نظام غذائي صحي ومتوازن وليست بديلاً عن الأدوية أو المشورة الطبية، وفقًا لـ healthline.

الماء

قد يبدو بسيطًا، لكن الماء هو أحد أهم المشروبات للتحكم في مستويات السكر في الدم، الجفاف يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم لأن الجسم يمتص السوائل من الدم، مما يترك تركيزًا أعلى من الجلوكوز.

شرب كميات كافية من الماء يساعد الكلى على طرد الجلوكوز الزائد من الجسم عن طريق البول. كما أنه يساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز بشكل أفضل ويحسن حساسية الأنسولين.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة مركب يسمى "إيبيجالوكاتشين جاليت" (EGCG)، والذي يُعتقد أن له تأثيرات إيجابية على مستويات السكر في الدم.

تشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين ويقلل من امتصاص الجلوكوز في الأمعاء. كما أنه قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

اشرب كوبًا أو كوبين من الشاي الأخضر غير المحلى يوميًا. تجنب إضافة السكر أو العسل لتحقيق أقصى فائدة.

خل التفاح المخفف

يُستخدم خل التفاح منذ فترة طويلة كعلاج شعبي للعديد من الحالات، وقد أظهرت الأبحاث أن له تأثيرات واعدة على مستويات السكر في الدم.

يُعتقد أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح يبطئ من عملية هضم الكربوهيدرات وامتصاصها في مجرى الدم، مما يقلل من الارتفاع المفاجئ في سكر الدم بعد الوجبات. كما يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين.

قم بخلط ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من خل التفاح (يفضل العضوي غير المصفى) في كوب كبير من الماء (حوالي 200-250 مل) واشربه قبل وجبات الطعام أو معها. تجنب شرب خل التفاح غير المخفف أبدًا لأنه قد يضر مينا الأسنان ومريء الحلق.

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