جنرال بالولايات المتحدة: الجيش الإيراني يقاوم لكنه أضعف من التوقعات

كتب : محمد أبو بكر

04:06 ص 11/03/2026

الجيش الايراني

أكد دان كين أعلى جنرال في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الجيش الإيراني يواصل مواجهة الهجوم المشترك الذي تشنه واشنطن وتل أبيب على إيران، إلا أن قدراته العسكرية لم تشكّل تحديًا أكبر مما كان مخططو البنتاغون يتوقعونه.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين: "أعتقد أنهم يقاتلون، وأنا أحترم ذلك، لكنني لا أعتقد أنهم أكثر قوة مما كنا نعتقد"، وذلك ردًا على سؤال حول مستوى المقاومة الإيرانية ضد القوات الأميركية.

وأوضح أن الحملة العسكرية نجحت في تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 50 سفينة بحرية تابعة لإيران خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب، مستهدفًا أكثر من 5 آلاف موقع عسكري ضمن عملية الحرية الملحمية.

وعلى الرغم من أن إيران اعتمدت على الصواريخ والطائرات المسيّرة للرد، فإن معظم الهجمات تم اعتراضها قبل الوصول إلى أهدافها، ومع ذلك، نفذت طهران عدة ضربات أسفرت عن مقتل 6 جنود أمريكيين متمركزين في الكويت في اليوم الأول من الحرب، ما يعكس استمرار المقاومة الإيرانية رغم الخسائر الفادحة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف أيضًا سفنًا إيرانية متخصصة في زرع الألغام البحرية، فيما يدرس البنتاجون خياراته لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، ويعد المضيق من أبرز طرق التجارة العالمية، إذ تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط سنويًا، لكنه أصبح شبه مغلق مع تهديدات إيران لأي سفينة تحاول العبور، ما يزيد من المخاطر على أسواق الطاقة العالمية.

