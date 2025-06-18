تجاهلت الأعراض.. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان خطير بهذه الطريقة

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، اكتشفت سيدة إسترالية تدعى "سوزان شميت" تبلغ من العمر 45 سنة، إصابتها بسرطان الأمعاء في مرحلته الرابعة.

لم تتوقع سوزان، التي كانت تظن أن تعبها المستمر مجرد أعراض انقطاع طمث مبكر، أن حياتها ستتغير إلى الأبد بهذا التشخيص الصادم.

تجاهل العلامات المبكرة

بدأت رحلة سوزان مع المرض بإرهاق شديد، وصل بها التعب إلى حد الاضطرار للتوقف وأخذ قيلولة أثناء القيادة لمسافات قصيرة، وهي علامة تحذيرية تجاهلتها.

وخلال عطلة عائلية في فرنسا، واجهت سوزان مشكلات هضمية غير معتادة، حيث عانت من إمساك لم تعرفه من قبل، وأرجعت سببه إلى الأطعمة الدسمة.

الألم الشديد والتشخيص الصادم

تفاقمت الأعراض بعد عودتها، وأصيبت بألم شديد وغثيان وإسهال استمر لثماني ساعات، ظنت أنها أصيبت بالسالمونيلا.

كان الألم أقوى من آلام الولادة، لكن الفحوصات الأولية للدم والبراز لم تكشف عن أي شيء غير طبيعي، حتى بعد تكرار النوبة.

بعد نوبة الألم الثانية، أجرى طبيبها لإجراء تنظير للقولون، الذي كشف عن إصابتها بسرطان الأمعاء في مرحلته الرابعة، وقد انتشر إلى الرحم، الغدد الليمفاوية الحوضية، والرئتين.

تحديات العلاج ومواجهة الانتشار

خضعت سوزان لـ 12 جرعة من العلاج الكيميائي المكثف، تبعتها جراحة ناجحة لإزالة الأورام المرئية، كانت الخطة هي علاج أورام الرئة بالإشعاع، لكن الفحوصات كشفت عن انتشار أورام صغيرة متعددة في رئتيها، ما ألغى خيار الإشعاع.

بعد محاولات علاج كيميائي وعلاج مناعي لم تنجح في تقليص السرطان، وتسببت في التهاب الكبد المناعي الذاتي، توقفت سوزان عن العلاج لمدة أربعة أشهر.

خلال هذه الفترة، انتشر السرطان مرة أخرى إلى عقدة ليمفاوية خلف قلبها، استأنفت العلاج الكيميائي، ولحسن الحظ، اختفى الورم الجديد بعد خمس جرعات.

رسالة أمل ووعي

رغم أن التشخيص لا يزال "غير قابل للشفاء"، تخطط سوزان للحفاظ على صحتها لأطول فترة ممكنة، ومن المتوقع أن تعود للعلاج الكيميائي بعد رحلة قادمة إلى الخارج.

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