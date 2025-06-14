4 علامات صباحية تنذر بسرطان القولون والمستقيم.. لا تهملها

كتبت- نرمين ضيف الله:

إذا كنت تستيقظ صباحًا وتلاحظ تغيرات في عادات الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال المتكرر، أو ترى دمًا في البراز، أو تشعر بألم وتشنجات في البطن، أو تعاني من غثيان في الصباح، فقد تكون هذه علامات تحذيرية تستدعي الانتباه، إذ قد تشير إلى سرطان القولون والمستقيم.

سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا حول العالم، وهو ثاني أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان عالميًا، بحسب ما أفاد به موقع "هيلث لاين".

ويعرف هذا النوع من السرطان بتطوره الصامت في مراحله المبكرة، ما يجعل الكشف المبكر عاملاً حاسمًا في زيادة فرص الشفاء.

أبرز الأعراض الصباحية التي قد تنذر بسرطان القولون والمستقيم

وفقًا لموقع "Verywell Health"، هناك أربع علامات رئيسية قد تظهر في الصباح وتستدعي الانتباه:

تغيرات في عادات الأمعاء

مثل الإمساك أو الإسهال المتكرر دون سبب واضح.

وجود دم في البراز

قد يكون الدم أحمر فاتحًا أو داكن اللون، وقد يمرّ أحيانًا دون ملاحظة فورية.

الغثيان أو القيء الصباحي

خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم البطن أو فقدان الشهية.

ألم وتشنجات في البطن

قد تكون ناتجة عن انسداد جزئي أو وجود كتلة في القولون.

أهمية الكشف المبكر

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الفحوصات المنتظمة يمكن أن تقلّل بشكل كبير من معدلات الإصابة والوفاة بسرطان القولون والمستقيم.

فالكشف المبكر يُتيح فرصة إزالة الأورام الحميدة قبل أن تتحوّل إلى أورام خبيثة.

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