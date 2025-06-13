ما تأثير تناول "الذرة" على صحة مرضي الكلي؟

الذرة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي لمرضى الكلى، لكن يجب تناولها باعتدال ومع مراعاة بعض العوامل، خاصةً حسب مرحلة مرض الكلى ووجود أي قيود غذائية محددة.

تحسين الهضم ومنع الإمساك

وهو أمر مهم لمرضى الكلى الذين قد يعانون من الإمساك كأثر جانبي لبعض الأدوية أو بسبب قيود النظام الغذائي، وفقًا لـ healthline.

المساعدة في تنظيم سكر الدم

الألياف تبطئ امتصاص الجلوكوز، وهو مفيد لمرضى الكلى الذين يعانون أيضًا من مرض السكري (الذي يعتبر سببًا رئيسيًا لأمراض الكلى).

المساهمة في خفض الكوليسترول:

مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الفيتامينات والمعادن (باعتدال)

تحتوي الذرة على بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات B (خاصة الثيامين والنياسين) والفولات. هذه الفيتامينات ضرورية لوظائف الجسم المختلفة.

مضادات الأكسدة

تحتوي الذرة على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين (خاصة في الذرة الصفراء)، والتي قد تساعد في حماية الخلايا من التلف.

الجوانب السلبية المحتملة التي يجب مراعاتها لمرضى الكلى:

البوتاسيوم

الذرة تحتوي على كمية معتدلة إلى عالية من البوتاسيوم. كوب واحد من الذرة المطبوخة (حوالي 164 جرام) يمكن أن يحتوي على حوالي 325-350 ملجم من البوتاسيوم.

بالنسبة لمرضى الكلى في المراحل المتقدمة (الفشل الكلوي) أو الذين يخضعون لغسيل الكلى، قد يكون لديهم صعوبة في التخلص من البوتاسيوم الزائد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم (فرط بوتاسيوم الدم)، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤثر على القلب.

إذا كان المريض يعاني من قيود على البوتاسيوم، فيجب تناول الذرة بكميات صغيرة، أو استشارة أخصائي التغذية لتحديد الكمية الآمنة. يمكن أن يساعد غلي الذرة ورمي الماء في تقليل محتوى البوتاسيوم قليلاً، ولكن ليس بشكل كبير كما هو الحال مع بعض الخضروات الأخرى.

الفسفور

تحتوي الذرة أيضًا على الفسفور، وإن كان بكميات أقل من البوتاسيوم. كوب واحد من الذرة المطبوخة قد يحتوي على حوالي 120-130 ملجم من الفسفور.

الفسفور الزائد مشكلة شائعة لمرضى الكلى المتقدمين، حيث لا تستطيع الكلى التخلص منه بفعالية. ارتفاع الفسفور يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في العظام، الحكة، ومشاكل في القلب والأوعية الدموية.

مرة أخرى، الاعتدال هو المفتاح. يجب على المرضى الذين يعانون من قيود على الفسفور مراقبة تناولهم الكلي للفسفور من جميع المصادر.

الصوديوم (في المنتجات المصنعة)

الذرة الطازجة أو المجمدة غير المملحة منخفضة الصوديوم.

ومع ذلك، منتجات الذرة المصنعة مثل الذرة المعلبة، الفشار الجاهز، أو رقائق الذرة (الكورن فليكس) غالبًا ما تكون غنية بالصوديوم، وهو ضار لمرضى الكلى لأنه يزيد من احتباس السوائل ويرفع ضغط الدم.

اختر الذرة الطازجة أو المجمدة، واقرأ ملصقات المنتجات بعناية لتجنب الصوديوم المضاف.

المغذيات الدقيقة الأخرى

بعض أنواع الذرة (خاصة الذرة الصفراء) تحتوي على الكاروتينات.

الذرة مصدر للنشويات، لذا يجب أن يكون تناولها جزءًا من خطة الكربوهيدرات الكلية للمريض، خاصة لمرضى السكري.

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