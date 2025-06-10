لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير البرتقال على صحة القلب

عصير البرتقال خيار طبيعي غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ففضلًا عن مذاقه اللذيذ والمنعش، يحتوي عصير البرتقال على فيتامينات ومضادات أكسدة قوية تسهم في تعزيز وظائف القلب وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

في هذا التقرير، نستعرض 4 فوائد صحية مثبتة علميًا لتناول كوب من عصير البرتقال يوميًا، معتمدين على أحدث الدراسات وفق موقعي "هيلث لاين"، "وويب ميد".

1. خفض ضغط الدم

عصير البرتقال غني بفيتامين C والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان في تنظيم ضغط الدم.

أظهرت دراسات منشورة في Journal of Nutrition أن استهلاك عصير البرتقال يقلل من مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مما يخفف العبء على القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية.

2. تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

مركبات الفلافونويد الموجودة في عصير البرتقال تساعد على تقليل أكسدة الكوليسترول الضار، وهو عامل رئيسي في تراكم الدهون داخل الشرايين.

دراسة نشرت في American Journal of Clinical Nutrition بينت أن تناول عصير البرتقال يحسن من نسب الكوليسترول الجيد ويقلل من تراكم الترسبات الدهنية.

3. تحسين وظيفة الأوعية الدموية

المواد المضادة للأكسدة في عصير البرتقال، مثل الفلافونويدات وحمض الفوليك، تساهم في تعزيز مرونة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

هذا يعزز من قدرة القلب على ضخ الدم بفعالية ويقلل من مخاطر التصلب والشرايين المسدودة.

4. مكافحة الالتهابات المزمنة

الالتهابات المزمنة تلعب دورًا كبيرًا في تطور أمراض القلب.

يحتوي عصير البرتقال على مركبات مضادة للالتهاب تعمل على تقليل علامات الالتهاب في الجسم، وفقًا لدراسة نشرت في Nutrients. هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز صحة الجهاز القلبي الوعائي.