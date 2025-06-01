يخفض سكر الدم ويقوي القلب.. لن تتوقع أفضل طعام للسيطرة على السكري

داء السكري مرض مزمن، غالبًا ما يكون غير قابل للعلاج، ويستمر مدى الحياة، ويؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب نقص إنتاج الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدامه بفعالية، ومع مرور الوقت، يمكن أن يلحق الضرر بالقلب والأعصاب وحتى البصر.

لكن الخبر السار هو أنه مع تغييرات نمط الحياة وتناول الأدوية المناسبة، يُمكن السيطرة على الحالة بسهولة، ويعيش معظم المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم حياة طبيعية.

هل هناك أي طعام يخفض مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي؟

بالنسبة لمرضى السكري، يُعدّ ضبط مستويات السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات، مع أهمية الأدوية وتغيير نمط الحياة، يُمكن لبعض الأطعمة الطبيعية أن تُساعد أيضًا في السيطرة على داء السكري، ومن هذه الأطعمة القوية القرع المر، الذي يعرف بمذاقه المر، ويُقدم فوائد صحية مذهلة، خاصةً في إدارة داء السكري، بحسب تايمز أوف إنديا.

ما الذي يجعل القرع المر مميزًا لمحاربة السكري؟

يحتوي القرع المر على العديد من المركبات الطبيعية التي تعمل كهرمون الأنسولين، وهو الهرمون الذي يتحكم في سكر الدم، تساعد هذه المركبات على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين طريقة استخدام الجسم للجلوكوز.

ومن بين المكونات المهمة في القرع المر:

"شارانتين" مادة كيميائية طبيعية تساعد على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق جعل الجسم أكثر حساسية للأنسولين.

البولي ببتيد-P : يسمى أيضًا الأنسولين النباتي، وهو مركب يحاكي عمل الأنسولين البشري ويساعد في تنظيم الجلوكوز في الدم.

نسبة عالية من الألياف الغذائية: تعمل الألياف الموجودة في القرع المر على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات، ما يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

كيف يساعد؟

يساعد القرع المر على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بعدة طرق:

يعزز وظيفة الأنسولين: من خلال تحسين حساسية الأنسولين، يساعد القرع المر الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل، ما يخفض نسبة السكر في الدم.

يعزز امتصاص الجلوكوز: يساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز من الدم، ما يقلل مستويات السكر.

يبطئ هضم الكربوهيدرات: يؤخر محتوى الألياف عملية تحلل الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى إطلاق السكر بشكل أبطأ في مجرى الدم.

قد يدعم صحة البنكرياس: تشير بعض الدراسات إلى أن القرع المر يمكن أن يساعد في تجديد الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، ما يحسن إنتاج الأنسولين بمرور الوقت.

ماذا يقول العلم؟

وتدعم العديد من الدراسات العلمية دور القرع المر في علاج مرض السكري:

وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأدوية العرقية، أن مستخلصات القرع المر تخفض بشكل كبير نسبة السكر في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

وأكدت الأبحاث التي نشرت في مجلة الأمراض الاستوائية الآسيوية والمحيط الهادئ أن مادة الشارانتين والبولي ببتيد-P الموجودة في القرع المر تعمل مثل الأنسولين لخفض نسبة السكر في الدم.

كما أظهرت التجارب السريرية أن عصير القرع المر يمكن أن يقلل مستويات الجلوكوز في الدم خلال 90 دقيقة من تناوله، ما يجعله علاجًا طبيعيًا فعالًا للتحكم السريع في نسبة السكر في الدم.

مزايا إضافية

بالإضافة إلى التحكم في نسبة السكر في الدم، يقدم القرع المر العديد من الفوائد الصحية الأخرى:

غني بمضادات الأكسدة:

يساعد في مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهي مشاكل شائعة في مرض السكري.

يدعم فقدان الوزن: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، يساعدك على الشعور بالشبع ويقلل من الإفراط في تناول الطعام.

تحسين صحة القلب: يساعد القرع المر على خفض الكوليسترول السيئ (LDL)، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز المناعة: يحتوي على فيتامينات A، C، K، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

يساعد على الهضم: يساعد على منع الإمساك ويحسن صحة الأمعاء.

هذه الفوائد تجعل القرع المر غذاءً خارقًا للصحة الأيضية الشاملة، وهو أمر مهم للأشخاص المصابين بمرض السكري.

نصيحة:

إذا كنت مصابًا بالسكري، يُرجى العلم أن القرع المر ليس بديلاً عن الأدوية، يُرجى استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغيير جذري في نمط حياتك.

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