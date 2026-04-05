إعلان

بسبب الحرب.. إيران تسجل "أطول انقطاع للإنترنت" في تاريخ دول العالم

كتب : مصطفى الشاعر

12:58 م 05/04/2026

علم إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت منظمة "نت بلوكس" المتخصصة في مراقبة أمن الشبكات، أن انقطاع الإنترنت في إيران أصبح الآن "أطول انقطاع وطني" يتم تسجيله في تاريخ أي دولة على الإطلاق، متجاوزا كافة الأرقام القياسية السابقة من حيث المدة والشدة.


864 ساعة من "العزلة الرقمية"


كشفت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن العزلة الرقمية الإيرانية دخلت يومها الـ 37 على التوالي، بإجمالي 864 ساعة من الانقطاع الشامل، مؤكدة أن هذا الحادث "يفوق في خطورته" أي واقعة مماثلة شهدها العالم سابقا.


نموذج كوريا الشمالية


بحسب المنظمة، أصبحت إيران هي أول دولة في العالم كانت "متصلة بالشبكة الدولية" ثم فقدت هذا الاتصال بالكامل لتتحول إلى "شبكة وطنية مغلقة"، مشيرا إلى أن دولا مثل كوريا الشمالية لم تمر بمرحلة الاتصال أصلا، بل بدأت وهي معزولة دوليا.


تداعيات الضربات العسكرية


يأتي هذا الحجب شبه الكامل للإنترنت منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وهو ما يُمثّل تكرارا لسيناريو "العتمة الرقمية" التي فرضها النظام في يناير الماضي تزامنا مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إنترنت إيران إيران وأمريكا حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية هجمات على الخليج الحرب في إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
حوادث وقضايا

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق