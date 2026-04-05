أعلنت منظمة "نت بلوكس" المتخصصة في مراقبة أمن الشبكات، أن انقطاع الإنترنت في إيران أصبح الآن "أطول انقطاع وطني" يتم تسجيله في تاريخ أي دولة على الإطلاق، متجاوزا كافة الأرقام القياسية السابقة من حيث المدة والشدة.



864 ساعة من "العزلة الرقمية"



كشفت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن العزلة الرقمية الإيرانية دخلت يومها الـ 37 على التوالي، بإجمالي 864 ساعة من الانقطاع الشامل، مؤكدة أن هذا الحادث "يفوق في خطورته" أي واقعة مماثلة شهدها العالم سابقا.



نموذج كوريا الشمالية



بحسب المنظمة، أصبحت إيران هي أول دولة في العالم كانت "متصلة بالشبكة الدولية" ثم فقدت هذا الاتصال بالكامل لتتحول إلى "شبكة وطنية مغلقة"، مشيرا إلى أن دولا مثل كوريا الشمالية لم تمر بمرحلة الاتصال أصلا، بل بدأت وهي معزولة دوليا.

⚠️ Update: #Iran's internet blackout is now the longest nation-scale internet shutdown on record in any country, exceeding all other comparable incidents in severity having entered its 37th consecutive day after 864 hours. pic.twitter.com/TmkesLqlKR — NetBlocks (@netblocks) April 5, 2026



تداعيات الضربات العسكرية



يأتي هذا الحجب شبه الكامل للإنترنت منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وهو ما يُمثّل تكرارا لسيناريو "العتمة الرقمية" التي فرضها النظام في يناير الماضي تزامنا مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.