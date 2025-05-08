في الموجة الحارة.. أطعمة ومشروبات وطرق ذكية لمواجهة شمس الصيف

كتبت- أسماء مرسي:

تشهد البلاد هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ما يدفع الكثيرين منا للبحث عن أفضل السبل للتغلب على هذا الطقس الحار والحفاظ على رطوبة الجسم وانتعاشه.

في هذا السياق، إليكم مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي ترطب الجسم، بالإضافة إلى بعض النصائح المهمة التي تساعدك على التعامل مع موجة الحرارة الحالية، وفقا لموقع "health"، و"eatingwell".

أطعمة ومشروبات تروي الظمأ وتحافظ على رطوبة الجسم:

الخيار

يتميز بمحتواه العالي من الماء، ما يجعله خيارا ممتازا للترطيب، كما أن قشرته غنية بفيتامين ك الضروري لصحة العظام وتخثر الدم بشكل سليم.

الكرفس

يمنح الكرفس شعورا بالانتعاش ويحتوي على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى، فهو مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وهي مركبات تسبب الإجهاد التأكسدي وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

البطيخ

من الفواكه الصيفية المنعشة والغنية بالماء، ما يجعله فعالا في ترطيب الجسم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والأمعاء وتسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم والتحكم في الوزن والوقاية من بعض أنواع السرطان.

الماء

أساس الترطيب الذي لا غنى عنه، لذا، ينصح بشرب كميات كافية على مدار اليوم، حتى قبل الشعور بالعطش، لضمان الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

الكوسا

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الماء الذي يصل إلى حوالي 95%، كما أنها خفيفة على المعدة وسهلة الهضم، ما يجعلها إضافة مثالية للوجبات الصيفية.

الشمام (الكنتالوب)

يحتوي على نسبة عالية من الماء تقارب 90%، بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم وفيتامين أ المهم لصحة البصر والجلد.

عصير الكرز

يتميز بغناه بالأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للأكسدة قوية تسهم في تعزيز التعافي العضلي وتقليل الالتهابات وتخفيف آلام العضلات بعد المجهود البدني.

عصير البرتقال

يوفر عصير البرتقال النقي مزيجا من الكربوهيدرات والبوتاسيوم الذي يعزز الترطيب، فضلا عن، مصدرا ممتازا لفيتامين ج الذي يعزز قوة الجهاز المناعي.

نصائح فعالة للتغلب على الطقس الحار

وفقا لموقع "onlymyhealth"، هناك مجموعة من النصائح الفعالة لمساعدتك على التغلب على الطقس الحار:

تجنب أشعة الشمس المباشرة، خاصة في أوقات الذروة (10 صباحا - 4 عصرا) لتفادي الحروق والإجهاد الحراري وضربة الشمس.

الابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر.

التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين لتجنب الجفاف.

استخدم واقي الشمس بعامل حماية عال على بشرتك قبل الخروج وجدده بانتظام.

ارتداء نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية وقبعة واسعة الحواف لحماية عينيك ووجهك.

تناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم مثل السلطات والفواكه.

الابتعاد عن استهلاك الأطعمة الدهنية والحارة التي تزيد من حرارة الجسم.

الانتباه لأعراض الإجهاد الحراري، إذا شعرت بدوار مفاجئ، أو غثيان، أو صداع حاد، أو تسارع في نبضات القلب، عليك الذهاب للطبيب فورا.

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