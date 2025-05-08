احذرها...أطعمة على مرضى القولون العصبي تجنبها ليلا

بالنسبة لمرضى القولون العصبي (IBS)، يمكن أن يكون اختيار الأطعمة قبل النوم أمرًا بالغ الأهمية لتجنب تفاقم الأعراض أثناء الليل وتعطيل النوم.

إليك بعض الأطعمة التي يُنصح بتجنبها ليلًا إذا كنت تعاني من القولون العصبي، وفقًا لـ healthline.

الأطعمة الغنية بالدهون

مثل الأطعمة المقلية، واللحوم الدهنية، والأطعمة التي تحتوي على الكثير من الزيوت والزبدة. الدهون تستغرق وقتًا أطول للهضم ويمكن أن تزيد من تقلصات الأمعاء وتسبب الانتفاخ وعدم الراحة.

الأطعمة الحارة والتوابل

يمكن أن تهيج الأطعمة الحارة بطانة الأمعاء وتزيد من الأعراض مثل الإسهال أو آلام البطن لدى بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي.

الكافيين

الموجود في القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية الداكنة، والشوكولاتة. الكافيين منبه يمكن أن يزيد من حركة الأمعاء ويسبب الإسهال أو تفاقم أعراض القولون العصبي الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعطل النوم.

الأطعمة التي تنتج الغازات

بعض الأطعمة معروفة بأنها تسبب الغازات والانتفاخ، مثل البقوليات (الفول، العدس، الحمص)، وبعض الخضروات (البروكلي، القرنبيط، الملفوف، البصل)، وبعض الفواكه (التفاح، الكمثرى). تناول هذه الأطعمة قبل النوم قد يؤدي إلى عدم الراحة والانتفاخ أثناء الليل.

منتجات الألبان (خاصة كاملة الدسم)

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي من حساسية تجاه اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والإسهال وآلام البطن.

الأطعمة المصنعة التي تحتوي على إضافات

بعض الإضافات الغذائية والمحليات الصناعية الموجودة في الأطعمة المصنعة يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي.

الأطعمة الغنية بالفروكتوز

مثل العسل وشراب الذرة عالي الفروكتوز وبعض الفواكه بكميات كبيرة. قد يجد بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي صعوبة في هضم الفروكتوز، مما يؤدي إلى أعراض مزعجة.

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