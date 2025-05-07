لا يؤثر على التنفس فقط .. إليك ما يفعله الربو في الصحة الجسدية والنفسية

يظن العديد من الأشخاص أن الربو يتسبب في التأثير على الجهاز التنفسي، ولكن يجهل البعض أن تأثيره السلبي يتجاوز صحة الرئتين.



وبحسب الأطباء، فإن الربو حالة مزمنة تلازم المصابين بها يومياً وليس مجرد نوبات عرضية؛ فالأعراض مثل الصفير، والسعال، وضيق التنفس قد تتكرر يومياً، مسببةً اضطرابات في النوم، وإرهاقاً جسدياً وتراجعاً في النشاط البدني.

أما التأثير الأعمق، وفقاً لموقع news9live، فيكمن في العبء النفسي المترتب على التعايش مع مرض غير متوقع في نوباته، فخوف المريض الدائم من حدوث أزمة تنفسية في أي لحظة قد يؤدي إلى القلق المزمن، والاكتئاب، والانزواء عن الحياة الاجتماعية، تجنباً لأي محفزات محتملة.



أما اقتصادياً، لا يقل أثر الربو وطأة؛ إذ تشير البيانات إلى أن المرض ينعكس سلباً على الحضور الوظيفي والإنتاجية، فيما يؤدي إلى تكرار الغياب عن الدراسة وتراجع التحصيل الأكاديمي لدى الأطفال والمراهقين.

كما يمتد تأثيره إلى المحيط العائلي، إذ يتحول الأقرباء في كثير من الحالات إلى مقدّمي رعاية، ما يسبب توتراً في العلاقات وعبئاً عاطفياً إضافياً.

ورغم أهمية العلاج الدوائي، يشدد الأطباء على ضرورة تبنّي نهج شمولي في إدارة المرض، يشمل برامج إعادة تأهيل رئوي تدمج بين التمارين البدنية والتثقيف الصحي والدعم النفسي، وقد أثبت هذا النهج فاعليته في تحسين جودة الحياة لدى المرضى، خصوصاً أولئك الذين يعانون من حالات مزمنة أو شديدة.

"سوبر فروتس".. 4 فواكه تطرد النيكوتين من أجسام المدخنين

9 أطعمة ومشروبات لعلاج وتنظيف الكبد والأمعاء- مفعولها سحري

ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الملوخية أكثر من مرة؟.. طبيبة تحذر

هتدمر كليتيك.. 4 أطعمة احذر الإفراط في تناولها

مواليد 5 أبراج يتصدرون قائمة الكرم والعطاء.. روحهم لا تعرف الأنانية