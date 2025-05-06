ماذا يفعل تناول البيض البلدي بـ عقلك ومستويات السكر والكوليسترول؟

كتبت- أسماء مرسي:

البيض البلدى من الأطعمة الأساسية على مائدة الإفطار، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ضرورية، ولكن، هل تساءلت يومًا عن تأثير هذا الغذاء على صحة عقلك، ومستويات السكر في دمك، وحتى الكوليسترول؟

البيض البلدي.. غذاء مثالي للعقل والذاكرة:

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أوضح في تصريح لـ"مصراوي" أن البيض البلدي غني بمادة الكولين، التي تؤدي دورا حيويا في تعزيز صحة الدماغ وتقوية الذاكرة، بالإضافة إلى، يسهم في تحسين التركيز والحد من خطر الإصابة بالتدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تدعم صحة الأعصاب وخلايا الدماغ.

البيض البلدي ومستويات السكر

يتميز البيض البلدي بانخفاض محتواه من الكربوهيدرات، ما يجعله لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل مباشر، لذا تناوله كجزء من وجبة إفطار غنية بالبروتين يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم على مدار اليوم.

البيض والكوليسترول

يحتوي البيض البلدي على كوليسترول طبيعي، لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار لدى غالبية الأشخاص، بل يعمل على مستويات الكوليسترول الجيد، المعروف بدوره في حماية صحة القلب والأوعية الدموية.

الاعتدال هو المفتاح

للاستفادة القصوى من فوائد البيض البلدي، يوصي "القيعي" بالاعتدال في تناوله، فبالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، يعتبر تناول بيضة أو اثنتين يوميا كمية مناسبة للاستمتاع بفوائده الصحية المتعددة.



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