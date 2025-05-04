يقي من هشاشة العظام.. خضار يحمي من السرطان ويعالج الأنيميا

كتبت- شيماء مرسي

السبانخ من الخضروات الورقية ذات القيمة الغذائية العالية والشهرة الواسعة، ولكن، قد يجهل الكثيرون الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها في مواجهة الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان.

السبانخ والسرطان

تحتوي السبانخ على كميات عالية من الحديد ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، وفيتامين سي وE، واللوتين، والزيازانثين، والكيرسيتين، والكامبفيرول، مما يسهم في مكافحة الجذور الحرة ومنع الوقاية من السرطان، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

السبانخ والأنيميا

السبانخ غنية على كمية كبيرة من الحديد وحمض الفوليك (فيتامين B9)، ما يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة والوقاية من الأنيميا.

فوائد السبانخ

-صحة العظام.

-تقوية المناعة.

-صحة الجلد.

-تنظيم ضغط الدم.

-الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة.

-إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

-منع تساقط الشعر.

اقرأ أيضا:

الفراخ البلدي أم البيضاء أيهما أفضل؟ مجدي نزيه يكشف مفاجأة (فيديو)

تحذير للرجال.. علامات خفية تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا

بعد وفاته المأساوية.. 15 صورة ومعلومات عن أشهر طفل على التيك توك

ما السر وراء وجود ثقب في نافذة الطائرة؟

رعب وغموض.. 5 أماكن مسكونة بالأشباح حول العالم