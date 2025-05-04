احذروا.. تناول الدجاج بهذه الطريقة يزيد خطر الوفاة بالسرطان

كتبت- أسماء مرسي:

أشارت دراسة حديثة إلى وجود علاقة بين الانتظام في تناول الدجاج ومضاعفة خطر الوفاة بـ11 نوعا مختلفا من السرطان، مثل سرطان الأمعاء والمعدة.

قام علماء إيطاليون بتحليل بيانات غذائية وصحية لما يقارب 5000 شخص، معظمهم في الخمسينيات من العمر.

هدفت الدراسة إلى تقييم العلاقة بين استهلاك أنواع مختلفة من اللحوم وخطر الوفاة بأنواع متعددة من السرطان، وفقا لصحيفة "dailymail" البريطانية.

نتائج الدراسة.. صلة بين استهلاك الدواجن والوفاة بالسرطان

كشفت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 300 جرام من الدواجن أسبوعيا (ما يعادل حوالي أربع مرات) تضاعف لديهم خطر الوفاة بسرطانات الجهاز الهضمي مقارنة بمن تناولوا أقل من حصة واحدة أسبوعيا، بالإضافة إلى ذلك، ارتبط تناول أكثر من أربع مرات من الدواجن أسبوعيا بزيادة احتمالية الوفاة لأي سبب بنسبة 27%.

تأثير أقوى على الرجال

لاحظ الباحثون أن هذا التأثير السلبي لاستهلاك الدواجن يبدو أقوى لدى الرجال، وفي مقال نُشر في مجلة "المغذيات"، قدم الباحثون من المعهد الوطني الإيطالي لأمراض الجهاز الهضمي عدة نظريات محتملة لتفسير هذه النتائج.

إحدى هذه النظريات تشير إلى أن البروتينات الموجودة في الدجاج عند تعرضها لدرجات حرارة عالية أثناء الطهي قد تُنتج مواد كيميائية ضارة بالخلايا البشرية، ما يؤدي إلى تغيرات سرطانية.

كما أشاروا إلى احتمالية وجود عوامل أخرى مثل الأعلاف المقدمة للدواجن أو الهرمونات والأدوية التي قد تُعطى للحيوانات أثناء تربيتها.

أنواع السرطانات المرتبطة بالدواجن

ورغم هذه النتائج، أوضحت الدراسة أن تناول الدواجن لم يرتبط بزيادة خطر الوفاة بجميع أنواع السرطان، بل اقتصر التأثير السلبي على 11 نوعا من سرطانات الجهاز الهضمي، مثل أمراض المعدة والأمعاء والكبد والبنكرياس والمرارة والقناة الصفراوية.

وتشير مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من حالات سرطان الأمعاء وعددًا أقل من جميع أنواع السرطان في المملكة المتحدة ترتبط بتناول اللحوم الحمراء أو المصنعة.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية أن اللحوم، كجزء من نظام غذائي متوازن، توفر البروتين وفيتامين ب12 الضروريين لصحة الجسم، وتنصح بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء إلى حوالي 70 جراما يوميا.