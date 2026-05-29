أول رد من محافظة سوهاج على توقف وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الهلال

كتب : عمار عبدالواحد

01:13 م 29/05/2026
    جانب من وحدة الغسيل الكلوي_2
    وحدة الغسيل الكلوي_3

أعلنت وحدة الرصد الإعلامي بمحافظة سوهاج تعاملها السريع مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع «فيسبوك»، بشأن وجود أزمة أو توقف داخل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الهلال.

وفور رصد الشكوى، وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة فحص الأمر ميدانياً والتعامل الفوري معه، مع إعداد تقرير تفصيلي يوضح حقيقة الوضع داخل المستشفى، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بصورة منتظمة.

استجابة عاجلة من محافظة سوهاج

ومن جانبه، أكد مدير عام التأمين الصحي بسوهاج، عقب التواصل معه، أن ما تم تداوله حول توقف وحدة الغسيل الكلوي عارٍ تماماً من الصحة، مشدداً على أن الوحدة تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة بكامل طاقتها الاستيعابية دون أي تعطيل.

وأوضح أن الوحدة قدمت خدماتها الطبية لجميع المرضى بكفاءة عالية، حيث تم إجراء جلسات غسيل كلوي لـ20 حالة سلبي، و7 حالات إيجابي، بالإضافة إلى استقبال حالتي طوارئ إضافيتين فوق الطاقة الأساسية للوحدة، وتم إجراء الجلسات لهما بنجاح.

إصلاح العطل الفني فور حدوثه

وفيما يتعلق بالجانب الفني، أوضح التقرير أن العطل الذي حدث كان عارضاً وتمت صيانته وإصلاحه في نفس توقيت حدوثه، مؤكداً أن العطل لم يؤثر نهائياً على سير العمل داخل الوحدة أو على الجداول الزمنية الخاصة بجلسات المرضى.

المحافظة تناشد المواطنين تحري الدقة

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، مع التأكيد على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية المعتمدة.

