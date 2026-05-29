أدانت محكمة ألمانية، شخصا لوصفه المستشار فريدريش ميرتس بـ"القرد المطلي"، رغم تبرئتها سابقا لمن وُصف بـ"بينوكيو"، في قضية أثارت جدلا واسعا حول حدود حرية النقد السياسي.

محكمة ألمانية تحسم حدود النقد والإهانة للمستشار ميرتس

وفي التفاصيل، تناولت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، قضية قانونية أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية حول الحدود الفاصلة بين النقد السياسي المباح والإهانة الشخصية الموجبة للعقاب، حيث نظرت محكمة ألمانية في قضية تتعلق بتوجيه عبارات وُصفت بـ"المسيئة" للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وحسمت الأمر قانونيا.

وجاءت هذه القضية في سياق مراجعة واسعة النطاق شملت نحو 400 تعليق إلكتروني تناول شخص المستشار الألماني وخضعت لفحص دقيق من قِبل جهات الادعاء العام.

الادعاء العام يعتبر وصف "القرد المطلي" تجاوزا للقانون

أشارت تقديرات الادعاء العام بمدينة هايلبرون جنوبي ألمانيا، وفق ما نقلته "دويتشه فيله"، إلى أن إطلاق وصف "القرد المطلي" وهو تعبير ألماني دارج للمتأنق المغرور على المستشار ميرتس يُعد تجاوزا صريحا لحدود النقد المسموح به.

وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية أمرا جزائيا باعتبار الوصف "إهانة لشخصية سياسية عامة"، حيث أوضحت متحدثة باسم الادعاء، أن الإساءة الشخصية كانت العنصر الأساسي في التعليق دون أي ارتباط موضوعي بالأداء السياسي وفُرضت بموجب ذلك غرامة تُعادل 30 يوما من الدخل اليومي للمتهم مع بقاء الحكم غير نهائي بسبب الطعن عليه.

خلفية القضية تُظهر مراجعة مئات التعليقات المرتبطة بزيارة ميرتس لمدينة هايلبرون

تعود خلفية القضية إلى شهر أكتوبر الماضي أثناء زيارة المستشار ميرتس لمدينة هايلبرون، حيث نشرت قيادة الشرطة تنويها على "فيسبوك" يتعلق بحظر الطيران المفروض خلال الزيارة.

وشهد المنشور تفاعلا واسعا شمل مئات التعليقات التي راجع الادعاء العام 38 منها للتحقق من صبغتها الجنائية، وكان من بينها التعليق "محل المقاضاة" الذي تضمن العبارة التي رأت المحكمة أنها تمس بكرامة الشخصية العامة وتخرج عن إطار الجدال السياسي والفكري المعتاد.

السلطات القضائية تسمح بوصف "بينوكيو" وتعتبره نقدا مكفولا بحرية التعبير

في المقابل، أظهر تقرير "دويتشه فيله"، تفريق القضاء الألماني بين العبارات الموجهة للمسؤولين، حيث أسقط الادعاء العام التحقيق في تعليق آخر وصف المستشار الألماني بشخصية "بينوكيو" الشهيرة.

واعتبرت السلطات القضائية في ردهم خلال الربيع الماضي، أن هذا الوصف يندرج تحت بند "النقد المسموح به للسلطة" والذي يكفله القانون والحق في حرية التعبير.

وتُعد شخصية "بينوكيو" المستوحاة من رواية الكاتب الإيطالي كارلو كولودي عام 1883 رمزا للكذب في السياقات السياسية، حيث يزداد أنفها طولا مع كل كذبة وهي الشُهرة التي رسخها فيلم "ديزني" للرسوم المتحركة عام 1940، وجاءت هذه الرمزية لتجعل استخدام الوصف في نظر القضاء نقدا للأداء السياسي لا إهانة شخصية مجردة.