ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، إلى جانب عدد من القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة اليوم من رحاب مسجد السيدة زينب بمحافظة القاهرة، في بث مباشر لمتابعي الشعائر الدينية داخل مصر وخارجها، ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ عبد الناصر سعد حرك.

يذكر أنه، يأتي موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية يأتي تحت عنوان: “واذكروا الله في أيام معدودات”، موضحة أن الهدف من الخطبة هو التوعية بأن الذكر هو روح العبادات والمقصد الأعظم في أيام التشريق وشعائر الحج.