لصحة أفضل.. ما هي مكونات الطعام الصحي؟

أكد الدكتور رومان بريستانسكي خبير التغذية الروسي، على الدور المحوري للتغذية في الحفاظ على صحة الإنسان، وبناءً على ذلك، يمكننا أن نسأل: ما هي الخيارات الغذائية التي تعزز الشعور بالصحة والحيوية لدى الإنسان؟

وبحسب رأيه، فإن الركيزة الأساسية للتغذية الصحية تكمن في تحقيق التوازن بين البروتينات والدهون والكربوهيدرات في الوجبات.

قال رومان: "لتحقيق وجبة غذائية متكاملة تمد الجسم بالطاقة الضرورية، يشدد على أهمية التوازن في الطعام، بحيث يشمل حصصًا مناسبة من اللحوم والخضروات والحبوب"، وفقا لموقع "radio1".

وقد تؤدي جميع "مكونات الطبق الصحي" دورا مهما في الجسم، فمثلا، يبني مكون البروتين جميع الهياكل تقريبا، والألياف تضمن صحة الأمعاء وتنظف الجهاز الهضمي.

ويقول: "سيكون هذا كافيا للصحة إذا تحدثنا عن مبادئ التغذية بصورة عامة. أما إذا تحدثنا عن شيء أكثر تحديدا، فيجب أن نبدأ بالأهداف والغايات. وعندها، ستخص المسألة شخصا معينا ونظامه الغذائي".

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