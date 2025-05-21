احذر هذه العلامات.. سرطان ينتشر في جسم امرأة بطريقة غير متوقعة

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، تلقت كايلي إنجل، البالغة من العمر 22 سنة، خبرا قلب حياتها رأسا على عقب، جسدها كان موبوءا بسرطان الجلد الميلانيني المنتشر في كل مكان.

انتشار السرطان المذهل

كشفت الفحوصات عن وجود 7 أورام في دماغ كايلي، وما لا يقل عن 18 ورما في الكبد، و20 ورما على الأقل في كل رئة، بالإضافة إلى أورام أخرى بجوار القلب وفي العمود الفقري والعقد الليمفاوية والغدد الكظرية.

وصفت كايلي الوضع قائلة: "إنه منتشر على نطاق واسع، إنه في كل مكان".

بداية الاكتشاف.. كتلة غير متوقعة

كانت بداية القصة اكتشاف كايلي لكتلة صغيرة بجوار ثديها الأيمن، ولكن، تجاهلت الأعراض وظنت في البداية مجرد كيس دهني تحت الجلد.

ظهور كتل جديدة.. إشارة الخطر

مع توالي ظهور كتل أخرى في أنحاء متفرقة من جسدها، بدأ القلق ينتاب كايلي، وأدركت أن هناك خطأ ما.

تشخيص مروع.. أورام منتشرة في كل مكان

أكدت الأشعة السينية أن الكتل الصغيرة كانت في الواقع أوراما سرطانية دقيقة انتشرت في جميع أنحاء جسدها، حيث انتقلت خلايا سرطان الجلد عبر مجرى الدم إلى أعضاء أخرى.

أعراض تم تجاهلها

تذكرت كايلي أعراضًا أخرى تجاهلتها في السابق، مثل زيادة الوزن غير المبررة، والغثيان، والقيء، والتعب الشديد.

تشخيص خاطئ في البداية

حتى الأطباء في قسم الرعاية العاجلة ظنوا في البداية أن تلك الكتل مجرد أكياس حميدة، ما أخر التشخيص الدقيق.

لكن الأشعة السينية كشفت الحقيقة، أن الورم الميلانيني كان قد انتشر بالفعل رئتيها وعظامها ودماغها.

صمود وتحدي

لم تستسلم كايلي لنتائج الفحوصات، فبعد عامين من تشخيصها بسرطان منتشر، لم تزل على قيد الحياة فحسب، بل أظهرت الفحوصات استقرارا في حالتها وتوقف نمو السرطان.

رحلة العلاج الشاقة

بعد أيام قليلة من تلقي التشخيص الصادم، خضعت كايلي في رحلة علاج مكثفة شملت العلاج الكيميائي والمناعي.

تلقت 18 جرعة من دواء العلاج المناعي، وبدأت علاجا مناعيا مزدوجا لكنها توقفت عنه بسبب مضاعفات التهاب الكبد المناعي الذاتي، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد لديها واضطرارها لدخول المستشفى لتلقي العلاج.

استمرار العلاج

بعد التعافي، واصلت العلاج بعقار نيفولوماب بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي لأورام الدماغ والعينين.

وأكدت أنها ستكون في معركة مستمرة مع السرطان لبقية حياتها، معربة عن أملها في الوصول إلى حالة لا يوجد فيها أي دليل على المرض.

مضاعفات أخرى وتوقف عن العلاج

اضطرت كايلي للتوقف عن العلاج مرة أخرى بسبب مشكلات في التنفس، والتي تبين أنها ناجمة عن الأورام السرطانية في رئتيها.

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