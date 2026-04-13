كيف تؤثر مدة التمرين على مستوى السكر بالدم؟

كتب : سيد متولي

11:00 ص 13/04/2026

سكر الدم

كشفت دراسة علمية حديثة أن مدة ممارسة التمرين الرياضي قد تكون العامل الأكثر تأثيرًا في التحكم بمستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، متفوقة على نوع التمرين أو شدته.

وشملت الدراسة 58 شخصًا تم تشخيص إصابتهم حديثًا بالمرض، حيث تابع الباحثون نشاطهم البدني لمدة 26 أسبوعًا باستخدام أساور لقياس اللياقة البدنية، مع تحليل التغيرات في مستويات الجلوكوز والهيموجلوبين السكري (A1C)، وهو المؤشر الأساسي للتحكم طويل الأمد في سكر الدم.

هل زيادة مدة التمرين تؤثر على السكر؟

وأظهرت النتائج أن زيادة مدة التمرين كانت مرتبطة بشكل أوضح بتحسن المؤشرات الصحية، بينما لم يكن لنوع التمرين (سواء تمارين القوة أو التمارين الهوائية) أو شدته تأثير كبير عند النظر إليه بشكل منفصل، بحسب لينتا رو.

كما بينت الدراسة أن التأثير الإيجابي لزيادة مدة التمرين كان أكثر وضوحًا خلال الأسابيع الأولى من البرنامج الرياضي الذي التزم به المشاركون.

هل زيادة مدة التمرين مفيدة لصحتك؟

ووفقًا لتقديرات الباحثين، فإن زيادة متوسط مدة التمرين من 30 إلى 45 دقيقة ساهمت في انخفاض مستويات الهيموجلوبين السكري بنسبة تقارب 0.3%، وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض يبدو محدودًا، فإنه قد ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة عند الالتزام به على المدى الطويل.

وأشار العلماء إلى أن هذه النتائج قد تساعد في تبسيط التوصيات الطبية المقدمة لمرضى السكري، بحيث تركز بشكل أكبر على إطالة مدة النشاط البدني بدلا من التركيز المفرط على نوع التمرين أو شدته، مؤكدين أن بناء عادة ممارسة رياضة أطول وبشكل منتظم قد يكون من أكثر الطرق فاعلية لتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم.

التمارين لسكري الجلوكوز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري
أخبار السيارات

بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري
5 طرق طبيعية لتلوين البيض دون مواد كيميائية في شم النسيم
علاقات

5 طرق طبيعية لتلوين البيض دون مواد كيميائية في شم النسيم
رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
زووم

رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
من الفسيخ للأرانب الحية.. هكذا أبهرت فنادق جنوب سيناء السياح في شم النسيم
أخبار المحافظات

من الفسيخ للأرانب الحية.. هكذا أبهرت فنادق جنوب سيناء السياح في شم النسيم
تركيا تنفي تصريحات منسوبة إلى أردوغان حول تهديد إسرائيل بالغزو البري
شئون عربية و دولية

تركيا تنفي تصريحات منسوبة إلى أردوغان حول تهديد إسرائيل بالغزو البري

تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار محادثات السلام
تكسر حاجز الـ30.. موجة شديدة الحرارة تبدأ في هذا الموعد