فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟

كتب : سيد متولي

12:00 م 13/04/2026

الشاي الأخضر

يشير خبراء التغذية إلى أن تناول الشاي الأخضر بشكل يومي قد يحقق العديد من الفوائد الصحية للجسم، إلا أن هذه الفوائد تتأثر بشكل كبير بنمط الحياة والعوامل الفردية لكل شخص.

فوائد الشاي الأخضر

ويعد الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، خاصة مركبات الكاتيكين والبوليفينول، التي تساهم في حماية خلايا الجسم من التلف وتقليل الالتهابا،. وارتبط الاستهلاك المنتظم له بانخفاض احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير الشاي الأخضر على الدماغ

ولا تقتصر فوائده على الجسم فقط، بل يمتد تأثيره إلى الدماغ، حيث يساعد على تحسين التركيز وتعزيز الذاكرة ودعم الوظائف الإدراكية، ويعود ذلك إلى احتوائه على مزيج من الكافيين وحمض “الثيانين”، الذي يمنح تأثيرًا منبهًا معتدلًا مقارنة بالقهوة.

كما يشير الخبراء إلى أن الشاي الأخضر قد يساهم في تعزيز عملية الأيض بشكل بسيط، خاصة عند دمجه مع ممارسة النشاط البدني، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه كوسيلة أساسية لإنقاص الوزن دون نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، بحسب هيلث.

ومن الفوائد المحتملة أيضًا أنه قد يساهم في تحسين صحة البشرة، حيث تساعد مضادات الأكسدة فيه على تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية والحد من الالتهابات الجلدية.

مخاطر الإفراط في الشاي الأخضر

ورغم هذه الفوائد، يحذر العلماء من الإفراط في تناوله، إذ قد يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الجانبية مثل تقليل امتصاص بعض العناصر الغذائية وزيادة حساسية الجسم للكافيين، لذلك ينصح بتناوله باعتدال وبدون إضافة السكر.

اقرأ أيضًا:

هل يمكن للشاي محاربة الاكتئاب؟

عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم بعد الإفطار.. احذر الإفراط

جمال شعبان يكشف مفاجأة لعشاق الشاي.. 6 فوائد صحية مذهلة

الشاي الأخضر القلب الدماغ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب
شئون عربية و دولية

"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب
5 طرق طبيعية لتلوين البيض دون مواد كيميائية في شم النسيم
علاقات

5 طرق طبيعية لتلوين البيض دون مواد كيميائية في شم النسيم
فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟
نصائح طبية

فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

لأول مرة في تاريخ أستراليا .. تعيين امرأة في منصب رئيس أركان الجيش
شئون عربية و دولية

لأول مرة في تاريخ أستراليا .. تعيين امرأة في منصب رئيس أركان الجيش

