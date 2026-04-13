يشير خبراء التغذية إلى أن تناول الشاي الأخضر بشكل يومي قد يحقق العديد من الفوائد الصحية للجسم، إلا أن هذه الفوائد تتأثر بشكل كبير بنمط الحياة والعوامل الفردية لكل شخص.

فوائد الشاي الأخضر

ويعد الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، خاصة مركبات الكاتيكين والبوليفينول، التي تساهم في حماية خلايا الجسم من التلف وتقليل الالتهابا،. وارتبط الاستهلاك المنتظم له بانخفاض احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير الشاي الأخضر على الدماغ

ولا تقتصر فوائده على الجسم فقط، بل يمتد تأثيره إلى الدماغ، حيث يساعد على تحسين التركيز وتعزيز الذاكرة ودعم الوظائف الإدراكية، ويعود ذلك إلى احتوائه على مزيج من الكافيين وحمض “الثيانين”، الذي يمنح تأثيرًا منبهًا معتدلًا مقارنة بالقهوة.

كما يشير الخبراء إلى أن الشاي الأخضر قد يساهم في تعزيز عملية الأيض بشكل بسيط، خاصة عند دمجه مع ممارسة النشاط البدني، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه كوسيلة أساسية لإنقاص الوزن دون نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، بحسب هيلث.

ومن الفوائد المحتملة أيضًا أنه قد يساهم في تحسين صحة البشرة، حيث تساعد مضادات الأكسدة فيه على تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية والحد من الالتهابات الجلدية.

مخاطر الإفراط في الشاي الأخضر

ورغم هذه الفوائد، يحذر العلماء من الإفراط في تناوله، إذ قد يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الجانبية مثل تقليل امتصاص بعض العناصر الغذائية وزيادة حساسية الجسم للكافيين، لذلك ينصح بتناوله باعتدال وبدون إضافة السكر.