أطعمة تساعد على نوم أعمق دون أرق..تناولها ليلا

كتبت: نورهان ربيع



يعاني الكثير من الناس من عدم القدرة على الحصول على نوم هادئ وعميق، ولديهم أرق بشكل مستمر مما يؤثر على صحتهم بشكل مستمر ويصيبهم بحالة من الإرهاق الدائم، وقد يلجأون في كثير من الأحيان لتناول الحبوب المنومة أو المهدئة، ولكن هناك حلول صحية بديلة عبارة عن بعض أنواع الطعام والتي تساعد على نوم أعمق، عن طريق تعزيز إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، وفي السطور التالية نوضح أبرز هذه الأطعمة وفق موقع صحيفة ميرور.



1-الكرز



أثبتت العديد من الدراسات أن الكرز يحتوي على كمية قليلة من هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، ولكن قد يعزز الأنثوسيانين الذي يحتويه الكرز، وهو نوع من مضادات الأكسدة، أنماط نوم صحية مع زيادة مستويات الميلاتونين"، ولذلك يصبح مصدر ممتاز للميلاتونين .



2-أطعمة متنوعة أخرى



العسل الخام، والموز، ولحم الديك الرومي، واللوز، يعتبروا من أكثر أنواع الطعام التي توفر هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم والاستيقاظ ويعزز إفرازه، ولذلك ينصح بتناول هذه الأنواع في الليل وقبل موعد النوم، إذ أنها تساعد على الحصول على قسط كافي من النوم العميق والهادئ

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