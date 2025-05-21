احرص عليها..عادات صحية تقلل خطر الوفاة

كشفت دراسة حديثة أن اتباع بعض العادات الصحية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية المفاجئة التي قد تؤدي إلى الوفاة.



وقد أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يلتزمون بأسلوب حياة نشط يتمتعون بصحة أفضل ويقل لديهم احتمال التعرض لمثل هذه الأزمات الصحية، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



وأشار الباحثون إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي لمدة نصف ساعة يومياً، تعد من أبرز العادات التي تساهم في إطالة العمر وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والتعافي منها بشكل أسرع.



كما بيّنت الدراسة أن الأفراد الذين يمارسون الحركة بشكل مستمر أقل عرضة للإصابة بالنوبات القاتلة مقارنة بمن يعيشون حياة يغلب عليها الكسل والخمول.

وأضافت الدراسة أن النشاط اليومي، حتى وإن اقتصر على الأعمال المنزلية مثل الترتيب والتنظيف، ينعكس إيجاباً على صحة الإنسان.



فالحفاظ على نمط حياة نشط هو أحد المفاتيح الأساسية للوقاية من الأمراض وتعزيز جودة الحياة.