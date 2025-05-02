مشروبات شهيرة تقضي على النعاس أثناء النهار

تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبه طبيعي يساعد على زيادة اليقظة وتقليل الشعور بالتعب، يعمل الكافيين عن طريق منع تأثير الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يبطئ نشاط الدماغ ويسبب الشعور بالنعاس.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، هناك مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين ويمكن أن تساعد في التغلب على النعاس أثناء النهار، مثل:

الشاي

يحتوي الشاي الأخضر والشاي الأسود على الكافيين، ولكن بكميات أقل من القهوة.

مشروبات الطاقة

تحتوي العديد من مشروبات الطاقة على كميات عالية من الكافيين والسكر، مما يوفر دفعة سريعة من الطاقة. ومع ذلك، يجب تناولها باعتدال بسبب محتواها العالي من السكر والمواد المنبهة الأخرى.

إليك بعض النصائح الإضافية للتغلب على النعاس أثناء النهار

احصل على قسط كافٍ من النوم ليلاً

معظم البالغين يحتاجون إلى حوالي 7-9 ساعات من النوم كل ليلة.

خذ قيلولة قصيرة

يمكن أن تساعد القيلولة التي تتراوح مدتها بين 20 و 30 دقيقة في تحسين اليقظة دون التأثير على نومك الليلي.

حافظ على رطوبة جسمك

يمكن أن يسبب الجفاف الشعور بالتعب.

تحرك

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في زيادة مستويات الطاقة.

تعرض للضوء الطبيعي

يمكن أن يساعد ضوء الشمس في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم.

اقرأ أيضًا:

حسام موافي يحذر من عرض خطير: اذهب إلى الطبيب فورا عند ظهوره

بعد وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز.. 6 علامات تكشف الإصابة بسرطان الثدي

بعد واقعة طفل البحيرة .. نصائح لتعليم طفلك حماية نفسه من التحرش

6 أبراج ستستعيد حقوقها قبل نهاية 2025.. "هتروق وتحلى"

"ترامب داخل تابوت".. حقيقة نبوءة مسلسل "عائلة سيمبسون" المثيرة للجدل