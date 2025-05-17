معلومات بسيطة تسعف مريض السكتة الدماغية

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السكتة الدماغية هي ثاني أسباب الوفاة وثالث أسباب الإعاقة على مستوى العالم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعاني نحو 15 مليون شخص من السكتة الدماغية سنوياً حول العالم، ويفقد 5 ملايين منهم حياتهم، في حين تتسبب بعجز دائم لعدد مماثل من المرضى.

وتُشير الإحصائيات أيضاً إلى أن شخصاً واحداً يُصاب بسكتة دماغية كل 40 ثانية في عالميا، هذه الأعباء تُشكل تحدياً كبيراً لأسر المرضى والمجتمعات ومنظومات الرعاية الصحية ككل، ولكن على الرغم من المخاوف المتعلقة بالإحصائية إلا أن ما يقرب من 80% من السكتات الدماغية يمكن تجنبها.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تعتبر مصر الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان حيث تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومع تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، تزداد أهمية التوعية بعوامل الخطر المرتبطة بالسكتة الدماغية، وتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية المتخصصة في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة و أستاذ أمراض المخ والأعصاب: "يفقد مريض السكتة الدماغية مع كل دقيقة ملايين الخلايا الدماغية، لذلك من المهم لجميع أفراد المجتمع معرفة أعراضها الأولية وأهمية الاستجابة السريعة لما لذلك من أثر بالغ في تحسين فرص نجاة المريض وتعافيه. كما أن تعزيز الوصول إلى مراكز علاج السكتات الدماغية المتخصصة يمثل خطوة محورية في إنقاذ الأرواح وتقليل معدلات الإعاقة التي تتسبب بها هذه الحالة الصحية الطارئة".

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هو اختصار لتذكر العلامات التحذيرية المبكرة للسكتة الدماغية، يساعدك هذا في التعرف على أعراض السكتة الدماغية مبكراً حتى تتمكن من إسعاف المريض وتقليل المضاعفات على خلايا الدماغ.

• ع : عسر الكلام والفهم – عدم القدرة على الابتسام بصورة طبيعية أو ظهور تدلي في الوجه.

• ا : انحراف في الفم – تمييز ما إذا كان الكلام مبهماً أو غير تقليدي (صعوبة الكلام).

• ج: جهة ضعيفة في الجسم – تقييم ما إذا كان من الممكن رفع كلا الذراعين أو سقوط ذراع واحدة (شلل الذراع).

• ل: لا تتأخر إذا لاحظت أي عرض أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه يُعدّ الوقت العامل الحاسم في السكتة

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عند بدء ظهور أعراض السكتة الدماغية الأولى، فإن كل دقيقة تمر دون تلقي العلاج المناسب تزيد من احتمالية تلف خلايا الدماغ بشكل دائم. لذلك فإن سرعة الاستجابة في هذه الحالات لا تعني فقط تقليل الأضرار التي تلحق بالجهاز العصبي، بل تسهم أيضاً في تحسين فرص التعافي الكامل للمصاب.