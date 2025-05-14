تناوله بعد العشاء.. مشروب سحري يضبط نسبة السكر في الدم ويزيل السموم

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض المشروبات أن يمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، لعل أبرزها ضبط مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم لتجنب مخاطر الإصابة بمرض السكري، فما هو المشروب؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن تناول ماء الكمون الدافئ بعد وجبة العشاء، له فوائد عديدة مثل تعزيز الهضم، وضبط نسبة السكر في الدم، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

ضبط نسبة السكر في الدم

يعمل ماء الكمون على ضبط نسبة السكر في الدم، خاصة إذا كانت وجبة العشاء تتضمن الكربوهيدرات.

إزالة السموم

ماء الكمون يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يساعد على إزالة السموم من الجسم، خاصة عند تناوله بعد وجبة العشاء، ما يمنحك نوما هادئا.

تعزيز الهضم

يحفز ماء الكمون الإنزيمات الهضمية، التي تحلل الأطعمة المعقدة إلى مكونات أبسط، ما يسهل عملية الهضم، كما أنه يمنع الأعراض الشائعة بعد تناول وجبة العشاء الشائعة، مثل: الشعور بالثقل وعسر الهضم.

تقليل الشعور بالحرقة

تناول ماء الكمون يقلل الشعور بالحرقة، بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للحموضة، والتي تهدئ بطانة المعدة، كما تحافظ على توازن درجة الحموضة في الأمعاء.

محاربة الانتفاخ والغازات

يعمل ماء الكمون على محاربة الانتفاخ والغازات الزائدة في الأمعاء، ما يوفر راحة سريعة.

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