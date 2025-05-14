كيف تقلل السكر في طعامك؟

تقليل السكر في طعامك يتطلب بعض الوعي والتغييرات التدريجية في عاداتك الغذائية، إليك بعض الطرق الفعالة لتحقيق ذلك وفقًا لما جاء في صحيفة ميدكال إكسبريس.

اقرأ الملصقات الغذائية بعناية

ابحث عن كلمة "سكر" ومكونات أخرى تشير إلى السكر المضاف مثل: السكروز، الجلوكوز، الفركتوز، المالتوز، شراب الذرة عالي الفركتوز، عصير القصب، العسل (بكميات كبيرة)، دبس السكر، وغيرها. غالبًا ما تكون هذه المكونات مدرجة في قائمة المكونات بترتيب تنازلي حسب الكمية.

انتبه للأطعمة "الصحية":

العديد من الأطعمة التي تبدو صحية مثل الزبادي المنكه، والعصائر المعلبة، وحبوب الإفطار، والصلصات، تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، اختر الأنواع غير المحلاة أو قليلة السكر.

قلل تدريجيًا من كمية السكر المضاف

إذا كنت تضيف ملعقتين من السكر إلى قهوتك أو شاييك، ابدأ بتقليلها إلى ملعقة ونصف ثم ملعقة واحدة وهكذا. يمكنك أيضًا تجربة المحليات الطبيعية بكميات قليلة مثل ستيفيا أو فاكهة الراهب أو حتى القرفة والفانيليا لإضافة نكهة حلوة.

قلل كمية السكر في وصفات الكيك والبسكويت تدريجيًا. يمكنك استبدال جزء من السكر بالفواكه المهروسة مثل الموز أو التفاح، مما يضيف حلاوة طبيعية ورطوبة.

اختر الأطعمة الكاملة وغير المصنعة

ركز على الفواكه والخضروات الطازجة

هذه الأطعمة تحتوي على سكريات طبيعية مصحوبة بالألياف والفيتامينات والمعادن، مما يبطئ امتصاص السكر ويجعله خيارًا صحيًا.

اختر الحبوب الكاملة

مثل الشوفان الكامل، والأرز البني، والكينوا، بدلًا من الحبوب المعالجة التي غالبًا ما تحتوي على سكر مضاف.

تناول البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية

هذه تساعد على الشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم.

كن حذرًا بشأن المشروبات

تجنب المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعلبة ومشروبات الطاقة

هذه المشروبات غالبًا ما تكون مليئة بالسكر المضاف والسعرات الحرارية الفارغة.

اختر الماء

هو أفضل مشروب لترطيب الجسم. يمكنك إضافة نكهة طبيعية بالليمون أو الخيار أو النعناع.

اشرب الشاي والقهوة غير المحلاة: أو قلل كمية السكر المضاف تدريجيًا.

استبدل السكر في الطهي والخبز

استخدم الفواكه المهروسة

جرب التوابل

استخدم المحليات الطبيعية باعتدال

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