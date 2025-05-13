الكمية اليومية المناسبة من البروتين للصغار والكبار.. طبيب يوضح

كتبت- نرمين ضيف الله

في ظل تزايد الاهتمام بالتغذية الصحية، يكثر التساؤل حول كمية البروتين المثالية التي يحتاجها الجسم يوميًا.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن الاحتياج اليومي للبروتين يختلف باختلاف العمر، والجنس، ومستوى النشاط البدني.

وأضافت في تصريح خاص لـ”مصراوي” أن جسم الأطفال يحتاج إلى ما بين 0.8 إلى 1.0 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، لدعم النمو السليم والصحي.

وأكدت أن البالغين الأصحاء يحتاجون إلى ما يعادل نحو 40 جرامًا يوميًا للرجل.

أما الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا، فيحتاجون إلى نحو 1 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا لبناء العضلات.

واختتمت: يجب تنويع مصادر البروتين بين الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، والنباتية مثل المكسرات والبقوليات كالفول والعدس.

أرخص 5 أماكن لشراء الملابس الصيفية في القاهرة.. شياكة "على قد الإيد"

تسبب الفشل الكلوي.. حسام موافي يحذر من عادة يفعلها الكثيرون

عدو خفي في منزلك.. مشروب يدمر الدماغ والقولون ويرفع السكر

علامات تحذيرية تسبق الموت المفاجئ.. حسام موافي يكشف

انتبهوا الخطر قادم.. تحذير لـ 3 أبراج خلال الأيام القادمة