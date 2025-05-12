6 أطعمة تعزز صحة الدماغ- احرص على تناولها

للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز وظائفه الإدراكية، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تعزيز صحة الدماغ المخ وتحمي من التدهور المعرفي، وفقا لموقع "economictimes".

الجوز

كنزًا من فيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهما عنصران أساسيان يدعمان وظائف المخ ويساهمان في الوقاية من التدهور الإدراكي المرتبط بالعمر.

التوت الأزرق

بفضل غناه بمضادات الأكسدة، يعمل التوت الأزرق على تحسين وظائف المخ وحمايته من الأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف وألزهايمر.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين النشط، الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، مما ينعكس إيجابًا على تحسين المزاج وتعزيز الذاكرة.

الأسماك الدهنية

توفر الأسماك الدهنية جرعة قيمة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي نوع ضروري لصحة الدماغ والحفاظ على الذاكرة بكفاءة عالية.

بذور اليقطين

مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم والزنك والحديد والنحاس، وهي معادن تؤدي دورًا حيويًا في وظيفة الدماغ المثالية والإشارات العصبية السليمة.

البروكلي

يتميز بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة وفيتامين K، ما يسهم في تحسين قوة الدماغ والحماية من التلف الإدراكي.

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