4 مضاعفات خطيرة يسببها ارتفاع ضغط الدم

أشارت الدكتورة أناستاسيا مالاي، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية الروسية، إلى أن ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني ليس مجرد عارض عابر، بل هو مرض شائع وخطير.

وتحذر بشدة من إهمال هذا المرض، مشيرة إلى أنه يؤدي حتمًا إلى مضاعفات وخيمة تتطور تدريجيًا مع مرور الوقت، تسبب تدهور أعضاء حيوية في الجسم، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

احتشاء عضلة القلب

توضح الطبيبة أن أخطر مضاعفات ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني هو احتشاء عضلة القلب، لأن ارتفاع ضغط الدم يضع عبئًا مضاعفًا على عضلة القلب، ما يتسبب في تضخمها وزيادة كتلتها العضلية في محاولة للتغلب على هذا الضغط المتزايد، ولكن مع مرور الوقت، يؤدي هذا الجهد الإضافي إلى انخفاض كفاءة القلب وقدرته على ضخ الدم بشكل فعال، ونتيجة لذلك، تعاني عضلة القلب من نقص التروية ونقص الأكسجين، وهو ما قد ينتهي باحتشاء عضلة القلب وتلف دائم في أنسجته.

الجلطة الدماغية

بالإضافة إلى تأثيره المدمر على القلب، يزيد ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني بشكل كبير من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بنوعيها: الإقفارية (الناجمة عن انسداد الأوعية الدموية بجلطة) والنزفية (الناتجة عن تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ).

وأضافت أن ارتفاع ضغط الدم المستمر يمكن أن يتلف جدران الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ما يجعلها أكثر عرضة للانسداد أو التمزق، كما يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب، حيث يفقد القلب قدرته على ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الدماغ.

تأثير مدمر على الكلى وشبكية العين والشرايين

ارتفاع مستوى ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى، ما يضعف قدرتها على تصفية الدم من السموم والفضلات، وقد يتطور الأمر إلى قصور كلوي مزمن".

كما تحذر من تأثير ارتفاع ضغط الدم على شبكية العين، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة فيها، ما ينتج عنه اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

وفي الحالات المتقدمة، قد يتسبب هذا الاعتلال في فقدان البصر بشكل تدريجي.

كما يسهم هذا المرض في تطور تصلب الشرايين، وفي هذه الحالة، تتراكم الرواسب الدهنية على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها وفقدانها لمرونتها الطبيعية، وبالتالي زيادة خطر تكون جلطات دموية قد تسد هذه الشرايين وتعيق تدفق الدم.

أعراض خفية

الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يعانون من أعراض مختلفة، رغم أنها تكون خفيفة في البداية، وتشمل الصداع، والشعور بالتعب والإرهاق، وضيق التنفس، واضطرابات النوم.

التشخيص المبكر

تنصح الطبيبة بضرورة قياس مستوى ضغط الدم بانتظام كجزء من الفحوصات الروتينية، واتباع نمط حياة صحي يشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التدخين والإفراط في تناول الكافيين والملح.

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