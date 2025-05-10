مزيل للبكتيريا.. طعام تناوله قبل النوم يخلصك من رائحة الفم الكريهة

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط الروتيني، فإن نوعية الطعام الذي تتناوله قبل النوم تؤثر بشكل كبير على رائحة فمك صباحا.

ويوجد طريقة أكثر فعالية للتخلص من رائحة الفم الكريهة في الصباح أقوى من استخدام غسول الفم.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن تناول البقدونس قبل النوم قد يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي عند الاستيقاظ.

لماذا البقدونس يحارب رائحة الفم الكريهة في الصباح؟

يحتوي البقدونس على مادة الكلوروفيل، وهي مركب طبيعي ذو خصائص مزيلة للروائح.

لذا فإن مضغه قبل النوم يساعد على مكافحة البكتيريا التي تنمو في الفم طوال الليل مسببة هذه الروائح الكريهة.

كما أن البقدونس غني أيضا بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

وعادة ما تنطلق رائحة الفم الكريهة من الجهاز الهضمي وتتفاقم داخل الفم نفسه.

وبخلاف غسول الفم، يعمل البقدونس على إنعاش النفس دون التسبب بجفاف الفم الذي قد يزيد المشكلة سوءا.

كيفية استخدام البقدونس للحصول على نفس منعش؟

كل ما عليك فعله هو مضغ البقدونس لمدة 30 ثانية بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، وهذا يمكن أن يساعد على تنشيط الفم وتقليل أي بكتيريا يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.

وإذا لم تكن من محبي طعم البقدونس يمكنك دمجه في سلطة صغيرة، مع التأكيد على استخدامه نيئا وطازجا للحصول على أفضل النتائج.

أطعمة يجب الابتعاد عنها قبل النوم

الحلويات الغنية بالسكر، والوجبات الغنية بالثوم والبصل قد تحتوي على مركبات الكبريت التي يمكن العثور عليها في الدم والرئتين بعد ساعات، مما يعني أن هذه الروائح الكريهة يمكن أن تظهر مرة أخرى حتى بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة.

كما يجب تجنب الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة الغنية بالثوم في وقت متأخر من الليل، فهي تغذي البكتيريا وتجفف الفم وبالتالي تسبب انبعاث الرائحة الكريهة.

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