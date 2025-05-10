مشكلة شائعة في الليل تشير إلى الإصابة بالسكري- احذر الأعراض

كتبت- شيماء مرسي

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن مشكلة شائعة تظهر أثناء النوم في الليل قد تنذر بخطر الإصابة بحالة صحية خطيرة، وقد يكون اضطراب النوم علامة تحذيرية للإصابة بمرض السكري.

وداء السكري حالة تسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم، وإذا ترك دون علاج، فقد يسبب بعض المضاعفات التي قد تهدد الحياة، مثل تلف الأعضاء والأعصاب والالتهابات.

كما أن الشعور بالعطش الشديد، والتبول أكثر من المعتاد، والإرهاق، تعد من العلامات التحذيرية الخطيرة.

وقد يؤثر داء السكري بشكل خطير على النوم، حيث تسبب تغيرات مستويات السكر في الدم اضطراب في النوم، بينما تسبب الأعراض المصاحبة ألم يبقيك مستيقظا طوال الليل.

أوضحت المؤسسة الخيرية على موقعها الإلكتروني: "الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد أمرٌ مهمٌّ للصحة الجيدة والرفاهية، إلا أن مشاكل النوم قد تكون شائعةً لدى مرضى السكري، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم ليلاً أسهل قولاً من فعل.

وقد تؤدي تغيرات مستويات السكر في الدم دورا في اضطراب النوم، كما أن مضاعفات السكري، مثل الاعتلال العصبي (تلف الأعصاب) وآلام القدم، قد تصعب النوم.

ويمكن أن يؤدي انخفاض أو ارتفاع سكر الدم إلى اضطرابات في النوم.

كما أن انخفاض سكر الدم، المعروف باسم نقص سكر الدم (Hypo) في الليل، يمكن أن يؤثر على مرضى السكري من النوع الأول، وقد يؤدي إلى انخفاض جودة النوم.

كما قد يعاني مرضى السكري من أنواع أخرى ممن يتناولون الأنسولين أو أدوية أخرى لخفض مستوى الجلوكوز من ارتفاع وانخفاض مستويات سكر الدم في الليل.

وأيضا انخفاض سكر الدم ليلا قد يؤدي إلى النعاس خلال النهار في اليوم التالي.

كما أن انخفاض سكر الدم بشكل متكرر قد يؤدي إلى اضطرابات في أنماط النوم.

وارتفاع سكر الدم قد يجعل الشخص مستيقظا طوال الليل، حيث عندما ترتفع مستويات سكر الدم، قد يزيد ذلك من عدد مرات دخولك إلى الحمام ويسبب اضطراب في النوم.

كما قد يسبب ارتفاع سكر الدم أعراض مثل الشعور بالعطش والصداع، وقد يصعب عليك العودة إلى النوم مباشرة.

كما أن الأرق قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ووجدت دراسة نشرت في مجلة Diabetes Care عام ٢٠٢٢ أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه لديهم مستويات سكر في الدم أعلى من الأشخاص الذين نادرا ما يعانون من مشاكل في النوم.

نصائح لتحسين جودة النوم:

حاول أن تكون أكثر نشاطا خلال النهار

النوم على مرتبة ووسائد وأغطية مريحة

الاسترخاء لمدة ساعة على الأقل قبل الذهاب إلى السرير

إطفاء الأضواء والشاشات الاصطناعية، مثل التلفزيون والهواتف الذكية، لأنها قد تؤثر على دورة النوم وتسبب ارتباك الجسم عندما تكون على وشك النوم

خفض التدفئة أو استخدم مروحة لتدوير الهواء، مما قد يساعد على تحسين جودة نومك

الأعراض الأخرى لمرض السكري

الشعور بالتعب الشديد

التبول أكثر من المعتاد

الشعور بالعطش طوال الوقت

فقدان الوزن دون محاولة

عدم وضوح الرؤية

الجروح التي تستغرق وقتا أطول للشفاء

الحكة حول القضيب أو المهبل، أو استمرار الإصابة بمرض القلاع.

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